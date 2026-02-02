El Paso Cristo Redentor vuelve a habilitarse tras el cierre por mal tiempo

Para todo tipo de vehículos.
Este lunes 2 de febrero se encuentra abierto el Paso Cristo Redentor, tras permanecer tres días cerrado por mal tiempo en alta montaña.
Tras ello, Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña, informó que a partir de las 08:00 horas el paso se encontrará transitable para todo tipo de vehículos.
Cabe destacar que el Paso Pehuenche se encuentra abierto a partir de las 13:00 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. La salida de Argentina será de 13 a 19 horas y la entrada a Argentina de 13 a 20 horas.