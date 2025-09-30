El paso del tifón Bualoi por Vietnam, deja intensas inundaciones y varios fallecidos y desaparecidos

Nuevamente el país asiático sufre las contingencias del climáticas. Por el momento se registran 26 fallecidos y 22 desaparecidos.

La tormenta más devastadora de Vietnam este año provocó fuertes lluvias que provocaron inundaciones en el norte del país, interrumpiendo vuelos y servicios de trenes con la capital, Hanoi, donde las escuelas fueron cerradas y muchas casas quedaron inundadas, dijeron las autoridades el martes.

El número de muertos aumentó a 26, con 22 desaparecidos, dijeron medios estatales un día después de que el tifón Bualoi tocara tierra en el centro-norte de Vietnam, provocando enormes olas, fuertes vientos y lluvias torrenciales.

“El agua está entrando en mi sala”, dijo Hoang Quoc Uy, un residente de Hanói de 49 años. “Nunca había visto algo así”.

La aerolínea de bandera Vietnam Airlines canceló o reprogramó varios vuelos con el aeropuerto internacional Noi Bai de la capital “por la seguridad de los pasajeros”, dijo.

“Las condiciones meteorológicas en Hanoi están evolucionando de forma complicada, con lluvias torrenciales que afectan la visibilidad y las operaciones”, añadió.

La empresa estatal Vietnam Railways Corp también suspendió la mayoría de sus servicios entre Hanoi y el centro comercial de Ciudad Ho Chi Minh, dijo un funcionario de la compañía.

Las precipitaciones superaron los 300 mm (12 pulgadas) en varias partes de Vietnam durante las últimas 24 horas, informó la agencia meteorológica nacional, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.

Truenos y relámpagos acompañaron las persistentes lluvias que inundaron las calles del centro de Hanói y paralizaron el tráfico en muchas zonas. Fotografías en medios estatales mostraban coches y motos varados en el agua, muchos con el motor apagado.

Varias escuelas cerraron al mediodía.

Las aldeas en el centro-norte de Vietnam quedaron inundadas y sin acceso a carreteras ni electricidad, dijeron medios estatales, mientras que las aguas subieron cerca de los techos de las casas en las aldeas de la provincia de Nghe An, mostraron imágenes de la emisora ​​estatal VTV.

“Todas mis pertenencias han sido dañadas, todas han desaparecido”, dijo a Reuters Ngo Thi Loan, una mujer de 56 años de la provincia, y agregó que

El tifón arrancó el techo de su casa, dejándola a medio metro de profundidad bajo el agua.

El gobierno dijo que 105 personas resultaron heridas y más de 135.000 viviendas resultaron dañadas, la mayoría de ellas en las provincias de Nghe An y Ha Tinh, mientras que más de 25.500 hectáreas (63.000 acres) de arroz y cultivos quedaron inundadas.

Con una extensa costa frente al Mar de China Meridional, Vietnam es propenso a tifones que a menudo traen consigo fuertes lluvias que causan graves inundaciones. La semana pasada, Bualoi causó la muerte de al menos 10 personas en Filipinas.

Fuente: Reuters