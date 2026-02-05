Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

febrero 8, 2026

El paso internacional Cristo Redentor se mantiene operativo este jueves

El paso Pehuenche se encuentra habilitado.

Este jueves el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las condiciones de tránsito permiten la circulación en todo el corredor internacional, con temperaturas registradas en distintos puntos de la ruta. En Uspallata la temperatura es de 11 grados, en Punta de Vaca de 6 grados, en Puente del Inca de 1 grado y en Las Cuevas de -2 grados.  

Por otra parte, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido de 8 a 20 horas.

