Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 11, 2025

logo el cuco digital

El peronismo de Tunuyán, junto a dirigentes provinciales presentó a sus candidatos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Fue ayer por la noche en la Sociedad Española de Tunuyán.

Con la presencia de dirigentes y candidatos provinciales, el oficialismo departamental llevó adelante un masivo acto con el objetivo de lanzar su lista rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Entre los presentes se encontraban los anfitriones locales, el actual Intendente del departamento Emir Andraos y el Diputado Nacional Martin Aveiro. También lo hicieron el actual diputado provincial y candidato por el Tercer Distrito, Julio Villafane, y el actual Secretario de Gobierno y candidato a primer concejal, Rodrigo Lopez. Desde la provincia llegaron el candidato a Diputados Nacional, Emir Felix y la segunda candidata, Marisa Uceda.

En declaraciones posteriores al acto, Andraos se mostró contento por la llegada de los referentes provinciales y destacó un recorrido previo y charlas que se han mantenido con productores locales, quienes describieron la actual crisis del sector. En otro sentido, el jefe comunal manifestó que es importante “cuidar lo nuestro” en referencia a la gestión que se viene haciendo. Así mismo, destacó que pese a las amenazas y la paralización de la obra pública nacional, el departamento continúa llevando adelante obras.

Por su parte Emir Felix, primer candidato a Diputado Nacional, mencionó que es difícil la situación que atraviesa el país, que están recorriendo la provincia escuchando a los mendocinos y mendocinas. En el mismo sentido expresó que es necesario para salir del deficit, motorizar la economía y generar trabajo.

Por su parte Rodrigo Lopez, primer candidato a concejal por el peronismo, manifestó que piensa llegar al HCD con una impronta que acerque a la institución a los vecinos, buscando cambiar la imagen del mismo. De igual forma, también destacó que es importante cuidar lo realizado en el departamento y trabajar junto a otras fuerzas políticas para seguir avanzando.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO