El peronismo de Tunuyán, junto a dirigentes provinciales presentó a sus candidatos

Fue ayer por la noche en la Sociedad Española de Tunuyán.

Con la presencia de dirigentes y candidatos provinciales, el oficialismo departamental llevó adelante un masivo acto con el objetivo de lanzar su lista rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Entre los presentes se encontraban los anfitriones locales, el actual Intendente del departamento Emir Andraos y el Diputado Nacional Martin Aveiro. También lo hicieron el actual diputado provincial y candidato por el Tercer Distrito, Julio Villafane, y el actual Secretario de Gobierno y candidato a primer concejal, Rodrigo Lopez. Desde la provincia llegaron el candidato a Diputados Nacional, Emir Felix y la segunda candidata, Marisa Uceda.

En declaraciones posteriores al acto, Andraos se mostró contento por la llegada de los referentes provinciales y destacó un recorrido previo y charlas que se han mantenido con productores locales, quienes describieron la actual crisis del sector. En otro sentido, el jefe comunal manifestó que es importante “cuidar lo nuestro” en referencia a la gestión que se viene haciendo. Así mismo, destacó que pese a las amenazas y la paralización de la obra pública nacional, el departamento continúa llevando adelante obras.

Por su parte Emir Felix, primer candidato a Diputado Nacional, mencionó que es difícil la situación que atraviesa el país, que están recorriendo la provincia escuchando a los mendocinos y mendocinas. En el mismo sentido expresó que es necesario para salir del deficit, motorizar la economía y generar trabajo.

Por su parte Rodrigo Lopez, primer candidato a concejal por el peronismo, manifestó que piensa llegar al HCD con una impronta que acerque a la institución a los vecinos, buscando cambiar la imagen del mismo. De igual forma, también destacó que es importante cuidar lo realizado en el departamento y trabajar junto a otras fuerzas políticas para seguir avanzando.