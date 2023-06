El peronismo hizo la peor elección de su historia en la provincia y perdió su segundo lugar

En la interna del Frente Elegí, que iban cuatro listas para la gobernación, la más votada fue la de Unidad Ciudada y La Cámpora que representan Omar Parisi- Lucas Ilardo. El segundo listado más votado fue el de Guillermo Carmona. Cómo quedará la nómina para la Legislatura.

La elección que realizó ayer el peronismo no fue para nada buena. En la sumatoria final de los votos quedó tercero después La Unión Mendocina, perdiendo su histórico segundo lugar y tiene el desafío por delante de evitar que la elección general se polarice entre LUM y Cambia Mendoza. Quedó con 15.68%. En la interna del Frente Elegí la lista más votada fue la representada por Omar Parisi y Lucas Ilardo para la gobernación, es decir la del kirchnerismo, que está integrado por Unidad Ciudadana y La Cámpora que sacaron 10% más de votos que la lista Guillermo Carmona y Liliana Paponet. De esta manera, no pasarán a las generales del 24 de septiembre Carmona-Paponet, Nicolás Guillén-Lorena Martín y Alfredo Guevara-Patricia Galván, que eran las otras duplas y obtuvieron menos cantidad de votos. Ahora, la lista para la Legislatura quedará conformada en los primeros lugares por representantes kirchneristas a excepción del Sur ya que el cuarto distrito ganó Carmona por el apoyo del intendente sanrafaelino Emir Félix.

Algunas encuestas lo habían anticipado, el peronismo no haría una buena elección. El nuevo frente electoral LUM, liderado por Omar De Marchi y con algunos peronistas que lo integran (como el exintendente de San Martín Jorge Omar Gimenez) y la pelea propia que existe entre el PJ entre el kirchnerismo y los intendentes no kirchneristas anticipaban un panorama desalentador. Los números lo dejaron tercero y hay preocupación en las filas del PJ para lo que pueda ocurrir en las generales ya que algunos dirigentes hablan de fuga de que podría haber una posible fuga de votos para De Marchi. Sin embargo, como no quedaron tan lejos de De Marchi, aseguran que trabajarán para evitar que se polarice la elección.

En la interna el kirchnerismo que dirige el partido desde el 2020 demostró que tiene mayor estructura y se impuso con la fórmula Parisi- Ilardo. Pero como la lista de Carmona quedó a un porcentaje no muy lejano de total de los votos de la fuerza, debido al sistema D’Hondt que el Frente Elegí utiliza para componer los listados para las generales, resultará una nómina con representantes de ambas listas para la Legislatura. De hecho en el Sur, donde ganó Carmona ya que su compañera de fórmula era la diputada nacional Liliana Paponet quien es una dirigente que reporta al intendente Félix, las listas estarán encabezadas por representantes de ese grupo.

La gran sorpresa para el PJ fue el Malargüe dónde el exgobernador Celso Jaque y ex jefe comunal fue el precandidato a intendente más votado y tiene altas chances de ganar las generales del 24 de septiembre.

Con información de MDZ