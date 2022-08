El peronismo mendocino arma su “Cabildo Abierto” en defensa de Cristina Kirchner￼

La cita es a las 18.30 en la sede del PJ, ubicada en la Ciudad de Mendoza. Una de las principales oradoras será la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti. Hay expectativa sobre quiénes asistirán al acto.

El peronismo mendocino se prepara para realizar hoy a las 18.30 un “Cabildo Abierto” en defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta un juicio acusada de ser la líder de una asociación ilícita por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2007 y 2015, con un pedido por parte del fiscal federal Diego Luciani de 12 años de prisión.

En ese contexto, desde el kirchnerismo señalan que hay una “clara persecución” contra la ex Presidenta, en un proceso que es “político y no judicial”. Hoy se realizará en la sede del PJ, ubicada en calle España 1256 de la Capital, la concentración de la militancia, donde habrá un mensaje político de defensa de la líder del espacio.

Según la convocatoria que se ha difundido en redes sociales, el evento tendrá como lema la frase “Todos con Cristina”, bajo el sello del Partido Justicialista y el Frente de Todos. Además, el mismo “Cabildo Abierto” se replicará en el sur provincial, en la sede del PJ de General Alvear, a las 18 en Pellegrini al 340.

Cabildo Abierto en Mendoza

Este “Cabildo Abierto” será otra actividad más en defensa de Cristina Fernández, además de otras que se han realizado días atrás, aunque de un tono menor. En San Rafael, San Martín, Guaymallén, Malargüe y General Alvear hubo reuniones y manifestaciones internas; mientras que además de esta actividad de hoy, habrá otras departamentales en Capital el martes; y en Maipú el miércoles.

Por otro lado, el evento se da luego de incidentes en Recoleta entre la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y militantes kirchneristas , en las inmediaciones de la vivienda de la Vicepresidenta, donde participaron una gran cantidad de funcionarios y dirigentes políticos del peronismo; y se cuestionó duramente la decisión del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de vallar las zonas para evitar el ingreso de la gente a la zona.

Expectativa en la asistencia

Será importante en términos internos cómo se desarrollará el evento respecto a la participación de los principales dirigentes políticos. Desde ya se descarta que estará la asistencia de todo el arco que representa a Unidad Ciudadana, como la de la líder del PJ, Anabel Fernández Sagasti; más legisladores nacionales -como Marisa Uceda y Adolfo Bermejo-, provinciales y concejales.

No obstante, queda la expectativa respecto a qué dirigentes que no pertenecen a la rama del kirchnerismo se harán presentes este lunes por la tarde en la sede del PJ. Los Andes consultó al resto de los intendentes peronistas, quienes adelantaron ya adelantaron que no irán por “superposición” de agendas o por “problemas personales”.

Por ejemplo, Emir Félix, jefe comunal de San Rafael, no estará porque “había confirmado su participación en la Federación Argentina de Municipios” que se desarrollará en San Luis, detallaron desde la intendencia. No obstante, acotaron que “sí habrá representantes del peronismo de San Rafael”. Lo mismo dijo Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa; y Fernando Ubieta, de La Paz, que también estarán en la vecina provincia con la misma actividad.

Tampoco irá Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, según confirmó a este medio, al igual que Roberto Righi, de Lavalle. Sobre el intendente del norte de la provincia, manifestó que tiene “muchísimas actividades” en agenda y además manifestó tener un problema de salud.

Respecto al intendente de Maipú, Matías Stevanato, no irá por “inconvenientes personales”, según manifestaron desde la comuna. Si de maipucinos hablamos, sí asistirán los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo, quienes en 2019 participaron en la lista “Sumar”, enfrentados en la interna contra Unidad Ciudadana.

Respecto a las agendas y actividades, en términos locales podría ser un mensaje tanto de quienes asistan como los que no lo hagan. En un comunicado en defensa de la Vicepresidenta firmado por más de 500 intendentes de diferentes provincias del país, sólo aparecieron con sus firmas, del lado de Mendoza, dos jefes comunales: Ubieta y Destéfanis.

“Persecución e intento de proscripción”

Los Andes se comunicó con Fernández Sagasti, quien señaló que este Cabildo Abierto llega como una serie de actividades que ha realizado el peronismo en los últimos días. De hecho, la semana pasada el peronismo en Mendoza se declaró “en alerta y movilización”.

“Nuestro llamado es a defender la democracia”, esgrimió y habló de un “intento de proscripción y persecución política contra la Vicepresidenta y el peronismo en su conjunto”.

También consideró la senadora nacional que “si las garantías de la Constitución se hubiesen respetado, este juicio (la conocida como causa Vialidad) no habría existido”.

En este sentido, marcó que desde el partido se llevará a cabo una “defensa política a lo que representa Cristina Fernández de Kirchner, a la democracia y sobre todo a los líderes que se enfrentan a los grandes poderes económicos”.

Respecto a los enfrentamientos que se produjeron ayer en Recoleta , manifestó que lo vio como “una situación muy violenta y cínica” por parte no sólo de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sino también por las decisiones que tomó Rodríguez Larreta.

Fernández Sagasti recordó los videos que se han difundido en las últimas horas, en las cuales se observan agresiones de parte de la Policía contra el diputado nacional Máximo Kirchner : “Imaginate que intentes ir a la casa de tu vieja y que que te reciban con palos e insultos. Fue una provocación total”.

“Al escuchar a Larreta te das cuenta que son los campeones al cinismo y la hipocresía. Hubo provocación, fue lo que se buscó al vallar la zona e impedir la circulación, porque los días anteriores no hubo incidentes, sólo muestras de amor y protección a la Vicepresidenta. Lo viví como algo muy aberrante y cínico”, agregó.

Por otro lado, sobre el nombre de “Cabildo Abierto”, expresó que será así porque se diferencia del acto tradicional. “Habrá una dinámica participativa, con muchos oradores, vamos a ir pasando el micrófono para el que se quiera expresar. Estarán varias radios comunitarias también en el lugar”, explicó Fernández Sagasti sobre el evento de hoy por la tarde, que surgió el sábado fruto de la asamblea provincial.

Por su parte, el senador provincial y jefe de bloque del Frente de Todos Lucas Ilardo, afirmó que el objetivo del acto es “visibilizar que hay una parte muy importate de la sociedad que no va a permitir que se avasalle o se intente perseguir o atacar al PJ”.

“Entendemos que el ataque a Cristina lo es también al PJ, es un intento de proscripción contra la Vicepresidenta. Se ha trasformado al Poder Judicial en un brazo ejecutor del poder político y económico

En este sentido, añadió que quieren “Justicia e instituciones saludables y no cooptadas” y comparó las instituciones a nivel nacional con las de Mendoza: “El mismo avasallamiento que ha hecho Cornejo con las instituciones en Mendoza se hizo durante el macrismo a nivel nacional. Hoy vemos que jueces y fiscales que juegan al fútbol con Macri, son quienes desarrollan un juicio que a las luces se ve que tiene serias irregularidades”.

Finalmente, marcó que la actividad se realizará “en paz” y que “el peronismo entero ha decidido manifestarse en las calles reclamando el cese de esta persecución judicial, mediática y económica de los grupos de poder”.

El oficialismo local cuestiona

Durante este fin de semana hubo varios dirigentes del radicalismo y el Pro cuestionando las posiciones del peronismo y su defensa a la Vicepresidenta.

Uno de ellos fue el propio senador nacional Cornejo, quien aseguró que se trata de “actores pagos” los que fueron a Recoleta.

“Son dos mil, tres mil militantes del kirchnerismo que estoy seguro que la inmensa mayoría son empleados de organismos estatales”, expresó a Futurock. Y agregó que se trató de“un show cinematográfico montado para construir una narrativa épica donde Cristina Kirchner es víctima pero resulta que todo lo contrario, es victimaria”.

Omar De Marchi, diputado nacional del Pro, expresó: “Marchar a defender a una señora acusada de robar dineros públicos, desnuda la carencia de convicciones profundas. En otros tiempos marchaban por ideales impregnados de pasión y compromiso. Justicia para todos, menos para Ella, para Ella, impunidad”.

Por otro lado, también desde el radicalismo local se ha cuestionado al peronismo local por “no defender a Mendoza y priorizar al Gobierno Nacional”, poniendo como ejemplo el caso de Portezuelo del Viento, o la “discriminación” en el reparto de recursos discrecionales.

Ante esto, quien salió a responder al radicalismo fue la propia senadora Fernández Sagasti, quien indicó que ha visto “a muchos seguidores de (Alfredo) Cornejo diciendo que el peronismo de Mendoza no defiende las causas de la provincia. Me parece que en estos momentos, defender la democracia y los ataques a las mayorías populares es la mejor defensa que podemos hacer desde Mendoza”, finalizó.

Fuente: Los Andes