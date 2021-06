El presidente Alberto Fernández arriba este jueves a la provincia de Mendoza: ¿a qué viene?

El gobernador Rodolfo Suárez confirmó la llegada del mandatario, quien participará de un acto en Impsa, empresa que recibió recientemente un rescate por parte de la Provincia y la Nación.

Este jueves, la provincia de Mendoza recibirá nuevamente al presidente, Alberto Fernández. El mandatario estará visitando las instalaciones de la emblemática IMPSA, empresa que ha recibido recientemente un salvataje tanto del estado nacional como el provincial, por lo que se prepara un acto en el que participaría en conjunto con el ministro de la Producción, Matías Kulfas.

“Me confirmó el secretario del presidente que nos visita este jueves, nosotros no planificamos la visita, lo hace presidencia, es una visita a IMPSA”, indicó Rodolfo Suarez desde la Nave Cultural lugar en donde recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Hasta el momento, la estadía de Fernández se daría en circunstancias similares a la que tuvo el fin de semana de la Fiesta de la Vendimia, cuando tuvo una visita relámpago a Mendoza. Aquel 6 de marzo, solamente estuvo presente un par de horas, ya que participó solamente del desayuno de la Coviar; y luego se fue.

En este caso, se piensa en un breve acto en IMPSA y sin más agenda en la provincia. Una de las hipótesis es que se podrían presentar los tres directores que pondrá el Estado en la mesa de la empresa, mientras que Mendoza aportará uno.

“Siempre que tenemos la oportunidad de estar con el presidente pedimos todo lo que hay que pedir, pedimos más ayuda, más vacunas, ATN, pedimos por obras, tenemos muchas cosas en carpeta que tenemos que, concretando, esto es una gestión que se hace día con los ministros nacionales, es una buena oportunidad para hacer un repaso con el presidente de todos los temas que tenemos en común”, completó Suarez.

Con respecto a la relación entre Fernández y Suárez, el titular del Ejecutivo local aseguró que “es buena” aunque “obviamente pertenecemos a espacios políticos distintos y tenemos opiniones diferentes, pero es natural que así sea es bueno que así sea, eso pasa en todas las democracias”.

“Lo importante es que haya diálogo, que haya debate, y que cada uno sostenga sus posturas pero que haya diferencia no significa que nos llevemos mal. Yo no siento que esté enojado aparte él me puede decir lo que quiera como yo también lo hago con él en lo que refiere a las políticas públicas de Mendoza y así tiene que funcionar una democracia, pero no castigar a nadie porque nadie piensa distinto”, aseguró.

La operación con IMPSA

Recordemos que el viernes pasado se oficializó la inversión U$S 15 millones por parte de Nación para quedarse con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportará U$S 5 millones y tendrá en su poder el 21,2%. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y 5,3% para la familia fundadora.

Uno de esos tres directores podría ser Mario Esnal, fundador de Industrias Metalmecánicas Especiales (IME), tiene vasta trayectoria en el sector e incluso se formó profesionalmnete en Impsa antes de crear su propia empresa. El propio empresario tiene el visto bueno por parte de los empresarios del sector metalmecánico nucleados en Asinmet, y además es conocido por el peronismo, ya que Fernández recorrió su empresa cuando vino en la campaña presidencial en 2019.

Por parte de Mendoza, en carpeta se tiene a Pablo Magistocchi, actualmente presidente de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).

Magistocchi fue director de Energías Renovables en la gestión anterior. Con 37 años, lidera la empresa que tiene a su cargo la administración de los activos energéticos de la Provincia. Además, forma parte de la mesa directiva del Instituto de Energía General Mosconi, un organismo dedicado a estudiar y proyectar políticas de Estado para el crecimiento energético. Su juventud, capacidad técnica y disponibilidad hacen más factible que sea el elegido de Suárez para Impsa.

Fuente: Los Andes