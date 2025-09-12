El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

Se encuentra internado y su pronóstico sigue siendo grave.

A casi una semana del accidente que sufrió Juan Roth, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, cuando practicaba ciclismo de montaña por los senderos del Alto Verde, su cuadro continúa siendo grave y permanece en cuidados intensivos del hospital El Carmen.

Una fuente cercana al círculo familiar informó a El Cuco Digital, que por el momento permanece sedado y su pronóstico es reservado.

Desde el momento del accidente, Roth ya fue intervenido quirúrgicamente en su columna vertebral, donde había sufrido daños luego de la caída. En dicha operación se repararon daños en vértebras y discos.

Por otro lado, los médicos esperan mejoras para poder hacer una evaluación de posibles daños en la zona de la médula espinal, donde, según los primeros estudios realizados, muestran una lesión. El paciente ingresó al nosocomio sin tener estímulo en brazos y piernas.

Así rescataban a Juan Roth, luego del accidente

Lugar donde se accidentó Juan Roth