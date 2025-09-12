Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 12, 2025

logo el cuco digital

El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se encuentra internado y su pronóstico sigue siendo grave.

A casi una semana del accidente que sufrió Juan Roth, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, cuando practicaba ciclismo de montaña por los senderos del Alto Verde, su cuadro continúa siendo grave y permanece en cuidados intensivos del hospital El Carmen.

Una fuente cercana al círculo familiar informó a El Cuco Digital, que por el momento permanece sedado y su pronóstico es reservado.

Desde el momento del accidente, Roth ya fue intervenido quirúrgicamente en su columna vertebral, donde había sufrido daños luego de la caída. En dicha operación se repararon daños en vértebras y discos.

  Por otro lado, los médicos esperan   mejoras para poder hacer una evaluación de posibles daños en la zona de la médula espinal, donde, según los primeros estudios realizados, muestran una lesión.  El paciente ingresó al nosocomio sin tener estímulo en brazos y piernas.

Así rescataban a Juan Roth, luego del accidente

Lugar donde se accidentó Juan Roth

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO