logo el cuco digital
logo el cuco digital

El presidente de la CIAT, Juan Roth, fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa y los médicos esperan una evolución favorable

Sufrió una fuerte caída de su bicicleta el pasado sábado cuando practicaba mountain bike junto a otros amigos.

El reconocido comerciante y actual presidente de la Cámara de Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, Juan Roth, se accidentó el pasado sábado en horas de la tarde en la zona del Alto Verde, sufriendo graves heridas en la columna y médula espinal. Por el momento continúa internado en cuidados intensivos del hospital El Carmen.

En las últimas horas, personal de ese nosocomio lo intervinieron quirúrgicamente en su columna para reparar discos y vértebras que habían sufrido daños producto de la caída.

Según la última información aportada por los médicos, “el paciente salió de la intervención quirúrgica, donde el equipo médico logró estabilizar la zona afectada”.

Por otro lado, se informó que ahora comienza el proceso de evolución y que por el momento es prematuro hablar de posibles secuelas.

