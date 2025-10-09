El presidente Javier Milei llega a Mendoza y permanecerá durante todo el día

El primer mandatario llega en primer lugar a San Rafael y luego participará de un acto junto a sus candidatos y el gobernador Cornejo.

El presidente de la Nación, Javier Milei, visita Mendoza este jueves. Primero, el jefe de Estado dará el presente en el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael que se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”. Y, ya en horas de la tarde, hará una caminata por la Peatonal Sarmiento en la Ciudad de Mendoza.

En un principio, Milei únicamente pensaba tener actividad en el sur con un paso fugaz y sin agenda en el Gran Mendoza, pero esto cambió en las últimas horas del miércoles, cuando se dio a conocer que la Capital también fue incluida en el itinerario. En todo momento, el “León” estará acompañado por el ministro de Defensa de la Nación y primer candidato a diputado nacional en la lista La Libertad Avanza + CM, Luis Petri. Además, se confirmó que estará su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -en principio, venía sin comitiva-.

En el almuerzo en San Rafael, también darán el presente intendentes e integrantes del Gabinete provincial, que flanquearán al gobernador Alfredo Cornejo. Tanto Milei como Cornejo -aliados electorales de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán el 26 de octubre- brindarán un discurso frente a empresarios, dirigentes políticos, autoridades militares, eclesiásticas y sociales. Milei será el encargado de darle cierre a la jornada.

“Hay que reconocer que la inflación galopante que teníamos ya no es tal, y ahora lo que más necesitamos es avanzar con una reforma laboral, que nos de oxígeno en este sentido”, anticipó a LVDiez Gabriel Brega, titular de la Cámara de Comercio sanrafaelina, en relación a los pedidos que dirán en voz alta desde el sector empresario.

En tanto, se prevé un fuerte operativo policial dado que serán 750 personas las que asistirán al evento en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Como ya anticipó El Sol, habrá comunicaciones permanentes entre el Gobierno de Mendoza, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Casa Militar y la Cámara de Comercio de San Rafael, con el objetivo de coordinar todos los detalles logísticos y de seguridad.

El dispositivo principal estará a cargo de la Policía Federal y la Casa Militar, que son responsables de la seguridad presidencial. Por su parte, la cartera local encabezada por Mercedes Rus se ocupará de los anillos externos y del ordenamiento y control vial en la zona del evento, explicaron desde Seguridad.

Respecto a la agenda en la Ciudad de Mendoza, no hay novedades en lo que refiere a las tareas que llevará adelante el Ministerio de Seguridad. El operativo en la zona centro de la Capital “será similar”, dijeron a este medio y el protagonismo también lo tendrán la Casa Militar y la Policía Federal.

Desde la municipalidad capitalina, conducida por Ulpiano Suarez, tomaron con sorpresa la nueva parada que hará el presidente. Una fuente del entorno del intendente consultada aseveró que Suarez “tiene otras actividades en agenda”, por lo que no se mostrará junto a Milei.

Milei en tierras peronistas y la denuncia de Casado

Javier Milei pisará suelo peronista, considerando que San Rafael es un municipio gobernado por la “dinastía” Félix hace años con Omar y Emir (este último es actual candidato a diputado nacional). Hebe Casado, vicegobernadora y rival política de los hermanos en ese departamento, calentó la previa al afirmar que podrían producirse desmanes alentados por el municipio. Sus declaraciones se dieron en el marco de lo sucedido en otros puntos del país, donde Javier Milei fue repudiado y algunas recorridas terminaron con incidentes en medio de protestas.

El peronismo sureño, a través de los alfiles de los Félix, criticó los dichos de Casado al aseverar que “elige acusar sin pruebas, у mentir para llamar la atención” y que todos los presidentes visitaron San Rafael con respeto, trabajo у paz social.

Fuente: Diario El Sol