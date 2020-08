El presidente se prepara para anunciar otra extensión de la cuarentena

Fernández recibe mañana al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El anuncio se hará el viernes.

El presidente Alberto Fernández recibirá mañana, aún no se preciso el horario, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof para juntos evaluar cómo continuará la nueva etapa de la cuarentena que se presume también será de dos semanas culminando el 30 de agosto.

El anuncio, será como es habitual, llevado a cabo por el presidente flanqueado por Axel y Horacio y, en principio, sería al mediodía. Previamente, los tres funcionarios recibirán los informes de sus especialistas a los efectos de tomar la decisión final.

Hoy, por la tarde, Axel Kicillof se reunirá con Horacio Rodriguez Larreta en las oficinas de la sede capitalina en la calle Uspallata y cada funcionario planteara su visión sobre cómo seguir en un momento particularmente difícil por el aumento en la cantidad de casos fatales 84 fallecimientos por la pandemia, el mayor número para los informes matutinos. El otro marco que complica la decisión respecto a las medidas a tomar es que tras casi 150 días de restricciones el tomar medidas más restrictivas se torna complicado su cumplimiento.

Los médicos advierten que los casos fatales ya no se limitan a los adultos mayores, sino que abarcan también a jóvenes y a personas sin enfermedades preexistentes. Ayer se registró una cifra récord de 241 muertes, según informó el Ministerio de Salud.

La mayor cantidad de decesos corresponde a la provincia de Buenos Aires, razón por la cual las autoridades bonaerenses desearían hacer más restrictiva la circulación. No obstante, la mayoría de los intendentes del conurbano le hicieron saber al gobernador que “la gente no aguanta más y no hay posibilidades de poner más limitaciones”.

En este contexto, lo más probable es que en el Gran Buenos Aires las medidas restrictivas se mantengan como hasta ahora. Por ejemplo, no se permitirían los paseos familiares recreativos, ya que los especialistas consideran que aumentan el riesgo de contagio, señalaron a Ámbito fuentes de La Plata.

En cambio, la intención de Horacio Rodríguez Larreta es continuar con las aperturas previstas en la etapa dos del plan de la Ciudad. Algunas ya se han habilitado, por caso la concurrencia de empleados administrativos a los museos o la apertura de bibliotecas sin la presencia de público. Pero todavía no se autorizaron actividades como restaurantes al aire libre o ciertos deportes como el tenis, el golf o remo.

No obstante, las autoridades de la Capital Federal también anticipan que deberán acordar con las autoridades nacionales y bonaerenses y si bien mantienen su postura de continuar con el cronograma de aperturas, puede ocurrir que en el marco de las conversaciones que mantendrá hoy el jefe de la Ciudad y el gobernador provincial, cedan algunos aspectos.

Fuente: Ámbito