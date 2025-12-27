El Programa Nutrición del Lenguaje alcanzó a 4.765 niños y niñas durante 2025

La iniciativa, que se establece como una acción conjunta del Programa Provincial de Alfabetización y el Programa de Fluidez y Comprensión Lectora, estuvo presente en 429 Salas de 2 años de la provincia de Mendoza.

LA Dirección General de Escuelas (DGE), informa que el Programa Nutrición del Lenguaje (PNL), que constituye el primer eslabón del Plan Estratégico de Alfabetización Mendoza (PEAM), y se erige como una acción conjunta del Programa de Fluidez y Comprensión Lectora, alcanzó a 4.765 niños, niñas y sus familias durante 2025, en lo que representó su presencia en 429 Salas de 2 años de la provincia de Mendoza.

Este programa de educación parental brinda estrategias basadas en el diseño curricular «Reach Up» a cuidadores principales y familias, con el propósito de resignificar la importancia del desarrollo integral: lingüístico, cognitivo, motriz y socioemocional durante la primera infancia. Estos aspectos son fundamentales para garantizar trayectorias escolares continuas y el desarrollo de proyectos de vida sostenibles.

Las actividades buscan incrementar habilidades comunicativas y fortalecer el vínculo entre madres, padres o cuidadores con los pequeños, promoviendo tanto la intención como el deseo de comunicación desde situaciones lúdicas y significativas.

En este marco, el Gobierno de Mendoza estableció un acuerdo con el Banco Mundial para implementar el programa de forma cooperativa y con una visión a largo plazo. Durante 2023 y 2024 se aplicó el programa como un proyecto de investigación destinado a generar evidencia científica para el diseño de políticas educativas que promuevan trayectorias escolares significativas desde los primeros años de vida.

Teniendo en cuenta la experiencia y los resultados obtenidos en la implementación de 2025, en 2026 daremos continuidad a lo construido abarcando todos los CEPIs de Mendoza, focalizando en las salas de 1, 2 y plurisalas. Para 2026, desde nuestra Coordinación, consideramos que la propuesta más efectiva que le da continuidad a lo construido es el fortalecimiento de todos los CEPI articulando con el programa de educación del carácter, con principal relevancia en lo que es el liderazgo del rol del directivo”, explicó Natalia San Juan, directora de CEPI.

Programa Nutrición del Lenguaje 2025

A partir de la investigación realizada, se universalizó en 2025 la implementación del Programa Nutrición del Lenguaje en 429 salas de 2 años, de los Centros Educativos de Primera Infancia de la provincia. Esto implicó que 4765 niños, niñas y sus familias fueran parte de este programa. Los docentes cumplen el rol de facilitadores de los talleres, entregan herramientas a las familias para potenciar el desarrollo de las habilidades de los niños/as. El programa cuenta con profesionales que acompañan a directivos y docentes en la implementación, denominados “mentores”. Los contenidos de los talleres en base al Modelo Reach Up fueron adaptados a las características contextuales, culturales y territoriales por miembros del equipo de PNL.

Implementación 2025

6 encuentros de formación profesional remunerada a docentes y directivos con resolución de puntaje: RESOL-2025-386-E-GDEMZA-CGES#DGE, con aula virtual como escenario digital de formación colaborativa.

6 talleres grupales que realizan los docentes junto a familias y niños.

5 talleres individuales para realizar en el hogar.

Materiales didácticos: Cada niño/a recibió un kit compuesto por libros, imágenes para estimular el habla, loterías temáticas y rompecabezas. Además, las familias participaron en la construcción de juegos con materiales reciclables guiados por tutoriales del programa.

Metas alcanzadas en 2025

4.765 familias adquirieron y/o fortalecieron conocimientos acerca del desarrollo del niño. Se observaron mejoras en la forma en que hablan, juegan, enseñan e interactúan con el niño. También favoreció la confianza en sí mismos y el disfrute en la crianza.

4.765 niños a partir de interacciones de calidad fortalecieron su lenguaje impactando en las funciones psíquicas, cognitivas, motrices y sociales.

610 docentes y directivos acreditaron la formación profundizando el conocimiento sobre el desarrollo infantil y adquirieron habilidades para coordinar talleres para familia/cuidadores y niños y niñas.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza