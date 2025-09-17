Facebook X-twitter Youtube Instagram

El próximo lunes 22 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio en Mendoza: ¿Qué pasa en Valle de Uco?

Si bien la fecha estipulada por ley es el 26 de septiembre, en la provincia se celebra el cuarto lunes del mes de septiembre.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresariales –Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM)– acordaron  que la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se traslade al lunes 22 de septiembre.

Por tal motivo, el próximo lunes no habrá atención al público en supermercados, mayoristas y negocios de atención al público en todo el territorio provincial. 

Respecto al Valle de Uco, desde el Centro Empleado de Comercio, informaron que durante esa jornada no habrá atención al público.

La Ley 26.541 prevé que nadie pierde parte de su salario habitual por tomarse el descanso en esta fecha, equiparada a un feriado nacional. El salario mensual se paga completo, sin descuentos ni obligación de justificar la ausencia. No corresponde la compensación con francos, ni la reducción de otras jornadas de descanso.

Para los empleados que presten servicios el 29 de septiembre, el régimen de liquidación es idéntico al de los feriados nacionales: el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100% sobre el salario habitual.

