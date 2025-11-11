Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 13, 2025

logo el cuco digital

El Quirófano Móvil de Esterilización de Animales estará esta semana en Cordón del Plata

"Necesitamos la colaboración de la comunidad porque este es un trabajo que lo hacemos juntos"
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde mañana miércoles hasta el día jueves. Los animales deben tener sí o sí un ayuno de 8 horas previo a la cirugía.

La Municipalidad de Tupungato informó que el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales llegará esta semana al Barrio TISA y se instalará en la Cancha de Hockey.

Las personas podrán asistir mañana y el jueves 13 de noviembre a las 8 horas y por orden de llegada el equipo de Zoonosis recibirá a perros y gatos mayores de 6 meses.

Se otorgará 10 turnos por días_Los animalitos deben previamente hacer ayuno sólido de 8 horas. Hembras no deben estar en celo ni en periodo de gestación

Más detalles de los requisitos de esterilización:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO