El Quirófano Móvil de Esterilización de Animales estará esta semana en Cordón del Plata

Desde mañana miércoles hasta el día jueves. Los animales deben tener sí o sí un ayuno de 8 horas previo a la cirugía.

La Municipalidad de Tupungato informó que el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales llegará esta semana al Barrio TISA y se instalará en la Cancha de Hockey.

Las personas podrán asistir mañana y el jueves 13 de noviembre a las 8 horas y por orden de llegada el equipo de Zoonosis recibirá a perros y gatos mayores de 6 meses.

Se otorgará 10 turnos por días_Los animalitos deben previamente hacer ayuno sólido de 8 horas. Hembras no deben estar en celo ni en periodo de gestación

Más detalles de los requisitos de esterilización: