El recorte al presupuesto afectará el empleo, varias obras en Valle de Uco, y los programas vitícolas

Por la negativa del endeudamiento, la provincia no podrá construir la planta cloacal de Tunuyán, el GIRSU en San Carlos, y deberá achicar algunos programas, como el de Lobesia Botrana.

Durante la madrugada la Legislatura aprobó el presupuesto enviado por el Ejecutivo provincial. Sin embargo, el PJ no aprobó el endeudamiento, por lo cual, las obras de infraestructura proyectadas para este año no se podrán llevar adelante, además del recorte en otros programas que la provincia planeaba continuar, o agrandar.

En relación al Valle de Uco, la no aprobación del endeudamiento tendrá un impacto directo en relación a la obra pública. El gobernador Suárez, junto a los intendentes locales, proyectó para este año la construcción de la planta cloacal de Tunuyán (para tratar los efluentes de ese departamento y de Tupungato). También el mejoramiento y ampliación de la Planta de Tratamiento de residuos sólidos, ubicada en San Carlos (Girsu). Ambas obras han sido reclamadas por los vecinos en reiteradas oportunidades, ya que resultan imprescindibles para el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado del medioambiente. Sin embargo, sin la aprobación del endeudamiento, no se podrán llevar adelante.

Otra de las consecuencias directas de que la provincia no pueda acceder a un endeudamiento ni siquiera del BID, tendrá que ver con la construcción de viviendas. Las 8000 viviendas planificadas para el 2020, (construidas por el IPV) también implosionan al no haber crédito. En este caso, no solo se afecta a las familias que no accederán a una solución habitacional, sino también la creación de miles de puestos de trabajo que se perderán, al no haber construcción de viviendas y otras obras de infraestructura.

El ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, se mostró muy preocupado ante la negativa del PJ al endeudamiento. “Esto tiene un único objetivo que es dificultar el accionar de la gestión. Es gravísimo, preocupante. Nosotros hace dos meses presentamos un presupuesto responsable que en un contexto adverso plantea mantener un ritmo de inversión pública similar al de los últimos años. Y ahora hay que bajarla. Es una obligación de ajuste y va a repercutir directamente sobre el empleo”, dijo.

“La decisión de desempleo la toma hoy el PJ con esta decisión de no acompañar al gobernador en su primer año y no darle las herramientas para que ejecute su plan de obras. Llama la atención la inconsistencia del PJ de trabajar en la deuda a nivel nacional y poner trabas a nivel provincial”, añadió.

Nieri explicó que “Sin endeudamiento (…) habrá ajustes: no tendremos el programa vitivinícola que se necesita, el plan de lobesia botrana será más chico, no tendremos algunas obras. (…) Esto también va a impactar en las paritarias”, agregó el funcionario.

Durante el día de ayer, la Cámara de Diputados trató el presupuesto. Durante toda la jornada y parte de la madrugada de este jueves, los legisladores expusieron a favor y en contra de la normativa. Hubo varios cuartos intermedios, sobre todo por la tensión entre los dos sectores del PJ que pujaban en contra: por un lado, el sector ligado a los intendentes peronistas que pedían el endeudamiento para obras en los departamentos; y por el otro, un sector ligado con la Cámpora, que finalmente se impuso, para que no se aprobara el endeudamiento.

Ahora el presupuesto pasará a Senadores. Si en esta Cámara se considera necesario y posible el endeudamiento, la normativa volverá a Diputados para su modificación. Es la última chance del gobernador Suárez para lograr la aprobación, y la posibilidad de realizar las obras proyectadas para este año.