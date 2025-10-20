El Registro Civil abrirá el domingo de elecciones para entregar DNI y certificados

Será para entregar DNI y certificados excusatorios en los 18 departamentos mendocinos. Ubicación de todas las oficinas que estarán abiertas este próximo domingo, 26 de octubre.
En vistas de las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial informa que el Registro Civil abrirá las oficinas en los distintos departamentos, el domingo 26 de octubre de 8 a 18, y afectará a su personal para la realización de dicho operativo.
Los certificados de extravío podrán transmitirse por internet desde aquí ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”. Este enlace solo funcionará el domingo 26 de octubre desde las 8 AM. También puede realizarse en forma presencial el domingo 8 a 18 en las oficinas habilitadas del Registro Civil.
Los servicios que se prestarán el domingo 26 de octubre son:
- Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina 4° Sección, Legislatura y Poder Judicial deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en Planta baja de 9 de Julio al 500.
- Confección de certificados excusatorios de las votaciones por distintos motivos como:
- No haber recibido el documento ni que esté en las oficinas del Registro Civil o
- Por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación.
- Tambien por pérdida o extravío del documento. Recordemos que ese ultimo (extravío) tambien puede hacerse por internet mediante el enlace indicado arriba.
Oficinas con atención a los ciudadanos
Capital
- B° La Favorita. Acceso 2 s/n los Junquillos y Libertador B° La Favorita
- Concentradora (Casa de Gobierno). Peltier 351, Cuerpo Central, PB
- Municipalidad de Capital. 9 de Julio 500, PB
Las Heras
- San Miguel 1482
- En Algarrobal: Paraguay y Paso Hondo s/n
- Draghi Lucero: Lisandro Moyano 867
- En Uspallata: Ruta 7 Km 1147, Lote 4, M2-31
Guaymallén
- En Corralitos: María Elena Walsh y Rodríguez
- En El Bermejo: Avellaneda 4254
- En San José: Fco. De La Reta y Viamonte
- En Rodeo de la Cruz: Bandera de los Andes 8956
- En Dorrego: Alto Dorrego Mall, Lateral Oeste Acceso Sur
Tupungato
- En Tupungato. Santiago Liniers 290
San Carlos
- En Chilecito: San Martín s/n.
- En San Carlos: Independencia 345
- En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio
Tunuyán
- En Vista Flores: San Martín 1120, Local 3, Vista Flores
- En Tunuyán: San Martín 1900, Centro Cívico.
Lavalle
- Uruguay N°139, Villa Tulumaya
- Costa de Araujo: Moreno y Medina S/N°-Costa de Araujo
- Gustavo André. Cordera y Moyano, Gustavo André.
- 3 de mayo: Carril 3 de mayo S/N°
San Martín
- Agustín Álvarez 164
- B° San Pedro: Centro Comunitario,
- Palmira: 25 de mayo y Colón s/n, Centro Cívico
- Tres Porteñas: Bayo s/n
- Montecaseros: Carril Montecaseros, Km 9.
Rivadavia
- Rivadavia: San Isidro 481
- La Central: B° Leopoldo Lugones. Ruta 71
Junín
- Román Cano e Irigoyen
- La Colonia: Entre Ríos 150
- Ingeniero Giagnoni: Liceo s/n
- Medrano: Colón y Luis Correa.
- Los Barriales: Avenida Libertador s/n
Santa Rosa
- San Martín 301
- La Dormida: Remo Falcione s/n°
- Las Catitas: Antonio Panza y Alejo Mallea. CIC La Costanera.
La Paz
- Belgrano s/n-Centro Cívico
Luján de Cuyo
- Chacras de Coria: Italia 5405
- Carrodilla: Manuel A. Sáenz 8253
- Potrerillos: B Cívico
- El Carrizal: Ruta Nacional 16-s/n-Estafeta Ugarteche-Luján
- Luján de Cuyo: San Martín 110
Maipú
- Padre Vázquez 110
- Gutiérrez: Vicente López y Planes 135
- Luzuriaga: Piedra Buena y Olascoaga-B° Antártida Argentina.
- Beltrán: Alberdi 569
- Rodeo del Medio: Ruta 50 N° 4800
Godoy Cruz
- Hiper Libertad: Joaquín V. González 450
San Rafael
- Emilio Civit 70
- Capitán Montoya: Ruta Nacional 143, Las Paredes
- Salto Las Rosas: Alberdi s/n
- Villa Atuel: 9 de Julio y San Martín
- Rama Caída: Ejercito de los Andes 2000
- Monte Comán: Italia 152
General Alvear
- San Pedro del Atuel: María Orduino s/n°
- CDR Gral. Alvear: Alvear Oeste 540
- Bowen: Mitre 53
- Alvear Oeste: Laprida 58
Malargüe
- CDR Malargüe: San Martín 258
- Pata Mora en Barrio Cívico
- Oficina Agua Escondida