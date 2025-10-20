El Registro Civil abrirá el domingo de elecciones para entregar DNI y certificados

Será para entregar DNI y certificados excusatorios en los 18 departamentos mendocinos. Ubicación de todas las oficinas que estarán abiertas este próximo domingo, 26 de octubre.

En vistas de las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial informa que el Registro Civil abrirá las oficinas en los distintos departamentos, el domingo 26 de octubre de 8 a 18, y afectará a su personal para la realización de dicho operativo.

Los certificados de extravío podrán transmitirse por internet desde aquí ingresando a la opción pedidos “Certificados de Extravío”. Este enlace solo funcionará el domingo 26 de octubre desde las 8 AM. También puede realizarse en forma presencial el domingo 8 a 18 en las oficinas habilitadas del Registro Civil.

Los servicios que se prestarán el domingo 26 de octubre son:

Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina 4° Sección, Legislatura y Poder Judicial deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en Planta baja de 9 de Julio al 500.

a los ciudadanos que no los hubieran retirado a la fecha y se encuentren en esas oficinas. Esto sucede cuando el DNI fue llevado al domicilio dos veces y, al no encontrar la persona para entregárselo, quedan en la oficina donde se originó el trámite. En el caso de los DNI realizados en las oficinas de Ventanilla Única (Casa de Gobierno), Gimnasio N°2 , oficina 4° Sección, Legislatura y Poder Judicial deberán retirarlos en la oficina de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, situada en Planta baja de 9 de Julio al 500. Confección de certificados excusatorios de las votaciones por distintos motivos como: No haber recibido el documento ni que esté en las oficinas del Registro Civil o Por estar a más de 500 km de distancia del lugar de votación . Tambien por pérdida o extravío del documento . Recordemos que ese ultimo (extravío) tambien puede hacerse por internet mediante el enlace indicado arriba.

de las votaciones por distintos motivos como:

Oficinas con atención a los ciudadanos

Capital

B° La Favorita. Acceso 2 s/n los Junquillos y Libertador B° La Favorita

Concentradora (Casa de Gobierno). Peltier 351, Cuerpo Central, PB

Municipalidad de Capital. 9 de Julio 500, PB

Las Heras

San Miguel 1482

En Algarrobal: Paraguay y Paso Hondo s/n

Draghi Lucero: Lisandro Moyano 867

En Uspallata: Ruta 7 Km 1147, Lote 4, M2-31

Guaymallén

En Corralitos: María Elena Walsh y Rodríguez

En El Bermejo: Avellaneda 4254

En San José: Fco. De La Reta y Viamonte

En Rodeo de la Cruz: Bandera de los Andes 8956

En Dorrego: Alto Dorrego Mall, Lateral Oeste Acceso Sur

Tupungato

En Tupungato. Santiago Liniers 290

San Carlos

En Chilecito: San Martín s/n.

En San Carlos: Independencia 345

En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio

Tunuyán

En Vista Flores: San Martín 1120, Local 3, Vista Flores

En Tunuyán: San Martín 1900, Centro Cívico.

Lavalle

Uruguay N°139, Villa Tulumaya

Costa de Araujo: Moreno y Medina S/N°-Costa de Araujo

Gustavo André. Cordera y Moyano, Gustavo André.

3 de mayo: Carril 3 de mayo S/N°

San Martín

Agustín Álvarez 164

B° San Pedro: Centro Comunitario,

Palmira: 25 de mayo y Colón s/n, Centro Cívico

Tres Porteñas: Bayo s/n

Montecaseros: Carril Montecaseros, Km 9.

Rivadavia

Rivadavia: San Isidro 481

La Central: B° Leopoldo Lugones. Ruta 71

Junín

Román Cano e Irigoyen

La Colonia: Entre Ríos 150

Ingeniero Giagnoni: Liceo s/n

Medrano: Colón y Luis Correa.

Los Barriales: Avenida Libertador s/n

Santa Rosa

San Martín 301

La Dormida: Remo Falcione s/n°

Las Catitas: Antonio Panza y Alejo Mallea. CIC La Costanera.

La Paz

Belgrano s/n-Centro Cívico

Luján de Cuyo

Chacras de Coria: Italia 5405

Carrodilla: Manuel A. Sáenz 8253

Potrerillos: B Cívico

El Carrizal: Ruta Nacional 16-s/n-Estafeta Ugarteche-Luján

Luján de Cuyo: San Martín 110

Maipú

Padre Vázquez 110

Gutiérrez: Vicente López y Planes 135

Luzuriaga: Piedra Buena y Olascoaga-B° Antártida Argentina.

Beltrán: Alberdi 569

Rodeo del Medio: Ruta 50 N° 4800

Godoy Cruz

Hiper Libertad: Joaquín V. González 450

San Rafael

Emilio Civit 70

Capitán Montoya: Ruta Nacional 143, Las Paredes

Salto Las Rosas: Alberdi s/n

Villa Atuel: 9 de Julio y San Martín

Rama Caída: Ejercito de los Andes 2000

Monte Comán: Italia 152

General Alvear

San Pedro del Atuel: María Orduino s/n°

CDR Gral. Alvear: Alvear Oeste 540

Bowen: Mitre 53

Alvear Oeste: Laprida 58

Malargüe