agosto 26, 2025

logo el cuco digital
agosto 26, 2025

logo el cuco digital

El Registro Civil informa la entrega de documentos pendientes

EL DNI ES UN DOCUMENTO VÁLIDO PARA VOTAR. FOTO: REGISTRO CIVIL.
Se notificará por SMS y WhatsApp a ciudadanos con DNI y pasaportes disponibles. Los mensajes no contienen enlaces y solo informan dónde debe completarse el trámite.

El Gobierno de Mendoza, a través de Atención y Gestión Ciudadana y el Registro Civil, inició una campaña para recordar a los ciudadanos que aún no han retirado su DNI o pasaporte que deben hacerlo en la oficina donde realizaron el trámite.

Los avisos se envían por mensajes de texto y WhatsApp desde el Centro de Contacto Ciudadano (CCC-148), a partir de la base de datos provista por el Registro Civil.

Es importante destacar que los mensajes son exclusivamente informativos: no incluyen enlaces ni solicitan completar formularios, con el objetivo de evitar confusiones o intentos de estafa.

Los documentos deben retirarse en la oficina donde se gestionó el trámite, de lunes a viernes de 8 a 13.

En el caso de ciudadanos con domicilio en la Ciudad de Mendoza que realizaron gestiones en Ventanilla Única, Poder Judicial o Legislatura, el retiro se hace en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Los documentos gestionados en la oficina de La Favorita se retiran allí mismo.

FUENTE: PRENSA GOBIERNO DE MENDOZA

