El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

El conocido influencer vive desde hace un tiempo en Mendoza y esta vez eligió el Valle de Uco para generar contenido. En medio del paseo su amigo sufrió un percance de salud y terminó en el Centro de Salud de La Consulta.

Parviz Benazirov de veinticinco años vive en Mendoza y se dedica a generar contenido, sus publicaciones acumulan miles de visita de sus seguidores, y si bien muchos vecinos no lo conocían, entre los jóvenes es muy conocido.

El ruso llegó a Tupungato y un reconocido supermercado de la zona, se acercó a varios vecinos que se encontraban en la caja y les “invito” la compra, pagando en efectivo el total del costo de lo que las personas llevaban. Muchos se sorprendieron y emocionaron al recibir la generosidad del joven.

Pero no todas fueron buenas para el joven, ya que uno de sus acompañantes se descompuso producto de lo que había comido y bebido y termino en el Centro de Salud de La consulta, en San Carlos para ser asistido por el personal de salud. En sus redes el influencer mostró lo sucedido.

Mirá el video: https://www.facebook.com/reel/1820588779341294