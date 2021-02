El sancarlino Cesar Campos: de empleado municipal a subcampeón de running

by | Feb 1, 2021

Por Facundo Romo

Ganó la última etapa del campeonato de running de Junín y se prepara para competir en un triatlón en el Parque San Martín.

Cesar Campos es un joven empleado municipal del departamento de San Carlos que desde hace seis años se dedica a participar en competiciones de pedestrismo o running y el domingo pasado terminó ganando la tercera etapa de una competición en el departamento de Junín y anteriormente había ganado la segunda.

¿Qué fue lo que ganaste?

Gané la última etapa del campeonato de running de Junín, son tres etapas, yo corrí dos; a la primera no pudimos ir, por eso no pudimos salir campeón. Gané dos seguidas, pero por falta de un punto, la primera etapa, quedé subcampeón.

Y el otro flaco ¿cuántas etapas había ganado?

No, no ganó ninguna. Sumó más puntos que yo en la suma de tres, a mí me faltó una. Con dos puntos que él sacaba en la primera carrera salió campeón.

¿Qué te pasó que no pudiste ir?

No coincidimos ese día… no sé si no tenía plata…

¿Cómo hiciste la preparación para esta competición?

Hace más o menos dos meses que venimos entrenando para esta carrara y en el medio también hemos corrido otras, he estado yendo a San Rafael, Rivadavia…

¿De cuánto era la carrera?

La de ayer, de 10 kilómetros.

¿Desde hace cuánto tiempo participás en este tipo de competencias?

Hace seis, siete años más o menos.

¿Cuáles son las próximas competencias en las que pensás participar?

La más rápida es el sábado, el triatlón de Vendimia, en el lago del parque de Regatas. Son 750 metros de natación, más de 20 kilómetros de ciclismo en montanbig y terminamos con 5 de pedetlismos, runing.

¿A qué hora empieza?

El sábado próximo a las 08:30 de la mañana.

¿Cuál sería una meta importante que te gustaría alcanzar en este rubro?

Un Medio Ironman. Es una competencia que se realiza en aguas abiertas, consiste en 1900 metros de natación, por 120 kilómetros de bici, por 21 corriendo.

¿Dónde se realizan?

En Chile, Mar del Plata, no estoy seguro si en Potrerillos hay uno.

En este tipo de competiciones ¿se puede presentar cualquiera o hay algún tipo de requisito?

No, se puede presentar cualquiera, solamente que tenés que haber hecho algo antes de eso, tratar de haber combinado antes las pruebas, si no se complica.

Cuándo ganaste la carrera de los 10 kilómetros ¿se corre a un ritmo rápido o van todos en un montón y se van desprendiendo? ¿Cómo se da en sí?

En sí vos largás, andás un kilómetro casi todos juntos y ahí empieza. Son muy fuertes los de punta, que son un nivel de selección (…).

¿Fuiste punteando o venías de atrás?

En la general salí décimo primero (…) y en mi categoría (…) venía controlando tranquilo.

Finalmente, César destacó: “Mi profesor Sebastián Coine García es un tipazo y me está ayudando muchísimo” y agregó “no recibo ayuda de nadie” pero algunos comercios amigos le dan una mano, como Speed Motos, Trozadero Bruno, Mercado Dos, La Libélula, es poco, lo que sea, pero me ayuda y zafo para el combustible, algo me ayuda”.