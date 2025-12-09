El Senado provincial aprobó la DIA y San Jorge tiene vía libre

Con una mayoría contundente de 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el oficialismo en medio de protestas, logró darle la aprobación a la Declaración de Impacto Ambiental del mega proyecto minero San Jorge.

El oficialismo provincial contó con votos de distintas fuerzas políticas, incluidos votos del peronismo y la Unión Mendocina, aunque en el caso del peronismo, fueron varios los que optaron por la negativa, entre esos Feliz Gonzales, Helio Perviu, Gerardo Vaquer y Cristina Gomez.

Los Senadores oriundos del Valle de Uco, votaron de forma distintas, Gustavo Soto, lo hizo favorablemente en sintonía con su partido, y Flavia Manoni, de la Unión Mendocina votó de forma negativa, contradiciendo a la mayoría de su espacio político.

Las protestas sucitadas durante el día de ayer y hoy, no alcanzaron para poder ponerle un freno a la iniciativa gubernamental, aunque se desconocen cuales serán los pasos a seguir por los grupos de vecinos y vecinas.