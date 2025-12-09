Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 9, 2025

logo el cuco digital

El Senado provincial aprobó la DIA y San Jorge tiene vía libre

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Con una mayoría contundente de 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el oficialismo en medio de protestas, logró darle la aprobación a la Declaración de Impacto Ambiental del mega proyecto minero San Jorge.

El oficialismo provincial contó con votos de distintas fuerzas políticas, incluidos votos del peronismo y la Unión Mendocina, aunque en el caso del peronismo, fueron varios los que optaron por la negativa, entre esos Feliz Gonzales, Helio Perviu, Gerardo Vaquer y Cristina Gomez.

Los Senadores oriundos del Valle de Uco, votaron de forma distintas, Gustavo Soto, lo hizo favorablemente en sintonía con su partido, y Flavia Manoni, de la Unión Mendocina votó de forma negativa, contradiciendo a la mayoría de su espacio político.

Las protestas sucitadas durante el día de ayer y hoy, no alcanzaron para poder ponerle un freno a la iniciativa gubernamental, aunque se desconocen cuales serán los pasos a seguir por los grupos de vecinos y vecinas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO