El Servicio de Emergencia Coordinado que opera en Valle de Uco tendrá una nueva ambulancia de alta complejidad

Llegaría en los próximos días y se realizará una presentación oficial.

El Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Salud y Deportes incorporó 12 ambulancias de alta complejidad totalmente equipadas. Según adelantaron al medio, una está destinada al Valle de Uco y se presentará oficialmente en los próximos días.

El Gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado, y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, asistieron a la presentación de estas  nuevas unidades que cuentan con respiradores a turbina, videolaringoscopios, electrocardiógrafos, equipos de trauma, botiquines completos, cardiodesfibriladores, oxígeno central, camillas para pacientes de hasta 250 kg, sensores de vientos laterales y un kit completo de atención pre hospitalaria para adultos y pediátricos.

Además, estas nuevas unidades presentan un innovador sistema de seguridad que frenan cuando detectan un objeto que interrumpe su trayectoria. Esto se produce tanto cuando avanza el vehículo como cuando lo hace en reversa.

Paulo Gonzales Trigo, Coordinador del Sistema de Salud del Valle de Uco confirmó a El Cuco Digital, que una de las ambulancias está destinada al Valle de Uco y estará a cargo del Servicio de Emergencias Coordinado. 

