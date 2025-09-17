Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Sistema Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos

El paso Pehuenche continúa cerrado.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las condiciones climáticas en los principales puntos del corredor internacional presentan temperaturas bajas: en Uspallata se registran 3 grados, al igual que en Punta de Vaca. En Puente del Inca la temperatura asciende a 7 grados, mientras que en Las Cuevas se reportan 8 grados.

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche permanece cerrado. Las autoridades informaron que su estado será evaluado en el transcurso de la mañana.

