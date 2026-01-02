Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 2, 2026

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado

Así lo informó Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. 

En cuanto a las condiciones climáticas, se reportan 10 grados en Uspallata, 5 grados en Punta de Vacas, 2 grados en Puente del Inca y apenas 1 grado en Las Cuevas. 

Por otro lado, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido: puede utilizarse entre las 8 y las 20 horas.

