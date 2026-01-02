Así lo informó Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En cuanto a las condiciones climáticas, se reportan 10 grados en Uspallata, 5 grados en Punta de Vacas, 2 grados en Puente del Inca y apenas 1 grado en Las Cuevas.

Por otro lado, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido: puede utilizarse entre las 8 y las 20 horas.