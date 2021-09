El Tagarelli capacitará a entrenadores, jugadores y profesores en reanimación cardiovascular y primeros auxilios

Será el próximo viernes en el Club Sportivo de La Consulta.

Este próximo viernes 3 de septiembre, a las 9:30 horas, en el Club Sportivo de La Consulta, personal del Hospital Victorino Tagarelli y el Área Sanitaria de San Carlos, dictará una importante capacitación sobre reanimación cardiovascular y primeros auxilios.

El encuentro está destinado a: entrenadores, jugadores y profesores de Educación Física de los clubes del departamento.

Silvina Córdoba, directora del nosocomio sancarlino, dialogó con este medio y contó que “el doctor Guillermo Sosa Tallei que es el gerente asistencial del hospital, licenciados y licenciadas en enfermería y del Área Sanitaria van a estar a cargo de esta capacitación que se va a dictar en el Sport Club de La Consulta. Va a ser para todos los jugadores de los clubes y entrenadores y profesores de educación física”.

“El doctor Guillermo Sosa es médico deportólogo por lo que va a poder brindar herramientas e información valiosa a los que asistan”, agregó Córdoba.

Por último, la directora del Tagarelli destacó que quienes están interesados en participar deberán inscribirse en mesa de entrada del Hospital o llamar al 470372.

Información importante.

¿Cuándo hacer RCP?

En caso de paro cardíaco o de atragantamiento seguido de asfixia o pérdida de conocimiento.

¿Qué es un Ataque cardíaco? (cuadro coronario agudo)

El ataque cardíaco se produce cuando una de las arterias que irrigan al corazón sufre una brusca obstrucción que impide la llegada de sangre oxigenada a una porción del mismo.

Sin oxígeno, el músculo comienza a morirse y esto provoca dolor y otros síntomas.

Señales de ataque cardíaco

sensación desagradable de opresión, dolor en el pecho PERSISTENTE que se extiende hacia los hombros, el cuello, mandíbula y los brazos. malestar torácico acompañado de vahídos, desvanecimiento, sudoración, náuseas o falta de aire.

No todos estos síntomas están presentes siempre en un ataque cardíaco. Si se advierte uno o varios de ellos, es necesario buscar ayuda de inmediato.

La persona afectada debe sentarse o acostarse. Si las señales persisten, llamar a emergencias. Si no es posible, es necesario acudir al hospital más cercano.

¿Qué hacer en caso de atragantamiento?

Si la víctima tiene dificultad para respirar o pierde el conocimiento: llame a emergencias. Siga estas instrucciones y comience con las maniobras de RCP.

¿Por qué hacer solo compresiones?

Si no respira o la respiración no es normal, (jadea/boquea), comience con la RCP. Las compresiones torácicas son más importantes que la respiración, y están destinadas a generar circulación artificial de la sangre.

Al aplicarlas en forma rítmica y sostenida sobre el esternón en el centro del tórax, se comprime el corazón contra la columna vertebral y se lo obliga a bombear sangre. Se deben realizar treinta compresiones (30) con un ritmo de al menos 100 por minuto.

¿Boca a boca a la víctima, si o no?

Si lo sabe hacer, hágalo, porque la víctima inconsciente pierde el tono muscular y la lengua fláccida obstruye la vía aérea.

Para abrir la vía aérea, levante suavemente el mentón de la víctima con una mano mientras con la palma de la otra inclina la frente hacia atrás.

Si no sabe, no quiere o no puede hacer respiraciones, continúe solo con compresiones torácicas, que son lo más importante en la RCP.

¿Porqué usar un desfibrilador externo automático?

Con el uso del DEA, se observa una tasa de supervivencia mayor al 40%. El uso inmediato del DEA es vital dentro de los 5 minutos.

Al igual que las maniobras de RCP, el uso del DEA es mucho más efectivo con capacitación previa ya que se reconoce de manera inmediata el cuadro de paro.

¿Dónde podés encontrar los DEA?

En lugares como: organismos públicos, hipermercados, estadios, clínicas, aeropuertos, terminales de transportes, etc. Siempre deben estár en gabinetes de emergencia señalizados con carteles, cerca de los matafuegos e implementos de seguridad.

Al utilizarlo, es importante asegurarse de que nadie esté tocando a la víctima al momento de realizar una descarga.

Fuente: Argentina.Gob