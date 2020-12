El Tagarelli sigue realizando el test del VIH: ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué pasa si da positivo?

by | Dic 9, 2020

Se realizan los días miércoles. Los detalles.

Con el lema “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”, el pasado martes 1 de diciembre se celebró el Día Mundial del Sida. Por tal motivo, el Hospital Tagarelli de Eugenio Busto en San Carlos realizó tests rápidos a los vecinos que deseaban saber si tenían o no VIH.

Este año, debido al contexto de pandemia, la campaña se llevó a cabo dentro del Hospital y si bien solo fueron 21 personas las que se hicieron el estudio, el nosocomio sancarlino sigue ofreciendo a la comunidad la posibilidad de acercarse y realizárselo.

Silvana D`Angeli, bioquímica responsable del laboratorio del HVT en comunicación con El Cuco Digital comentó que aunque en años anteriores han realizado más testeos, fue muy importante que hayan habido personas que el día martes se animaron a hacérselo: “Hicimos todo el esfuerzo y fue una buena campaña; siempre que alguien se acerque para prevenir, conocer, informarse, ya es bueno. Además, como sabemos recién la población está empezando a salir más, no es la misma cantidad de gente que anda por la calle normalmente. Por otro lado, se llevó a cabo un día martes, no es el día que más especialistas hay en el Hospital (…) Lo hicimos en la puerta del Hospital; esta vez está no pudimos trasladarnos a la plaza o algún otro lugar”.

“De todas maneras, aquellas personas que no pudieron acercarse ese día para realizarse el test rápido, están invitadas a venir al laboratorio de nuestro hospital. Nosotros atendemos los miércoles de 15 a 17 horas en el Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo; recibimos a pacientes que espontáneamente vengan a realizarse el test. En este caso no necesitan traer pedido médico, no necesitan estar en ayuna y el resultado está en 15 minutos”, agregó D`Angeli.

Para cerrar, la bioquímica del Tagarelli destacó que si la persona da negativo se le entrega el informe en el momento, pero si da reactiva -positiva- se necesita hacer una segunda muestra que después se deriva a centros de mayor complejidad para ser confirmado. En caso de que el paciente tenga una confirmación de VIH positivo desde el laboratorio del Hospital se le dará un turno con la médica responsable del Programa Prevención del Sida en Valle de Uco, que atiende en el Scaravelli, para que el paciente reciba todos los beneficios del programa como por ejemplo, medicación gratis, consulta y seguimiento médico, entre otras ayudas y contención”.