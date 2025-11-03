El Team Bobadilla acelera a fondo para ganar terreno en el Campeonato Mendocino  de Rally

La fecha se disputará desde el jueves hasta el domingo en las Dunas del Nihuil y Malargüe.

Javier y Luciano Bobadilla, estarán presentes este fin de semana en la última fecha del Campeonato Mendocino de Rally Cross Country, donde se da puntaje triple por lo que las chances de salir campeón o alcanzar podio son posibles.

Por el momento, el binomio de Tunuyán, marchan en la quinta posición del campeonato y en caso de tener un buen desempeño en esta última fecha podría alcanzar nuevamente la gloria, en el deporte motor mendocino.

“Estamos quintos en el campeonato pero, ahora en esta última fecha se entrega puntaje triple así que si no tenemos ningún inconveniente con la camioneta vamos muy confiados para hacer una buena carrera”, aseguró Javier Bobadilla.

“Nosotros vamos con la idea de salir atacando desde el comienzo de la carrera, no voy a esperar ningún error de los de adelante, queremos hacer nuestra carrera y si ganamos será espectacular y si no poder alcanzar hacer podio”.

“Es la última fecha y hay que dejar todo en la pista, conocemos el terreno ya hemos corrido y hemos salido muy bien, de igual manera si bien vamos por todo, queremos también disfrutar de lo que será el fin de semana”, concluyó Javier Bobadilla.