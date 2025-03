El team tunuyanino “The Beast Fight Club” triunfó en la competencia de kickboxing en La Plata

Para aquellos interesados en formar parte de este exitoso equipo podrán hacerlo, ya que se encuentran las inscripciones abiertas.

El equipo The Beast Fight Club,de Tunuyán, perteneciente al centro marcial de entrenamiento liderado por el profesor Ignacio Acosta, celebró una destacada victoria en la competencia de Kickboxing realizada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el pasado 22 de febrero.

Tras un riguroso entrenamiento y con una dedicación inquebrantable, los peleadores demostraron su excelencia técnica y estratégica. Gracias a su esfuerzo, lograron superar a los equipos rivales, obteniendo los primeros puestos. Entre los protagonistas de este logro sobresalen los nombres de Ignacio Acosta, Yuma Díaz, Bautista Orozco y Franco Ballesteros.

El éxito no se detuvo ahí. El 22 de marzo, The Beast Fight Club volvió a brillar en el torneo The Final Battle, llevado a cabo en la ciudad de Tupungato. Una vez más, el equipo cosechó los mejores resultados, reafirmando su posición como referentes en el Kickboxing. En esta ocasión, los destacados competidores fueron Alexis Martínez, Jeremías Campos y Bautista Orozco.

Para aquellos interesados en formar parte de este exitoso equipo, las inscripciones están abiertas de manera permanente. Los interesados pueden contactar al profesor Ignacio Acosta a través de WhatsApp, al número 2622-383935.