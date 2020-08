El titular de Salud en Valle de Uco alertó sobre el consumo de dióxido de cloro: “Es muy peligroso”

Así lo expresó Rodolfo Guillén.

La falta de tratamiento para el coronavirus ha llevado a que surjan algunas “formulas” que combatirían la enfermedad, sin embargo, aunque están disponibles en el mercado y muchas personas acceden a ellas, carecen de sustento científico, no son recomendadas por los especialistas y terminan perjudicando la salud.

Este el caso del dióxido de cloro, un compuesto químico conocido en el último tiempo por “curar” o “prevenir” el Covid-19. El principal argumento a favor del uso del CDS es que libera oxígeno dentro del cuerpo de la persona que lo consume. Una cualidad indiscutiblemente atractiva cuando el mundo entero lucha contra un virus que asfixia.

Sin embargo, no hay argumento científico que respalde este producto. Por el contrario, diversas instituciones advierten sobre sus riesgos. En este sentido, Rodolfo Guillén, director regional de Salud en Valle de Uco, en comunicación con El Cuco Digital advirtió que “el cloruro es una sustancia oxidante fuerte y no es de uso interno. No solamente no debe usarse sino que tiene un montón de acciones colaterales que pueden llevar a cuadros graves, de hecho, ya se han registrado fallecimientos por el uso del dióxido de cloro”.

Por otro lado, el profesional destacó que “no hay ninguna publicación científica que avale el uso para prevenir la enfermedad y es muy arriesgado, muy peligroso y hay que tratar que la gente desestime su utilización para eso”.

“Lo vuelvo a repetir, es muy peligro, no hay que usarlo. No hay que automedicarse y menos con una “medicación” que no tiene aval científico y tiene efectos colaterales peligrosos, porque es un desinfectante, y lamentablemente le ha costado la vida a muchas personas. Hay una sola manera de prevenir y lo sabe todo el mundo: basta de las reuniones sociales, basta de andar sin barbijo y despreocupados como si nada pasara; estamos con muchos casos y siguen aumentando, hay que prevenir tomando distancia y no tomando cualquier cosa que no está avalada por la comunidad científica” concluyó Guillén.