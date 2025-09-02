El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Defienden las ideas del presidente Javier Milei, “sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas”, y afirman: “vamos a empezar a ocupar lugares claves para transformar verdaderamente la región”.

El Frente Libertario Demócrata comenzó la batalla electoral en Valle de Uco. Su “tridente” principal lo conforman Gladys Rivas, Boris Martín y Franco Avogadro. Cada uno de estos referentes busca ganar una banca en el Concejo Deliberante de sus respectivos departamentos, con la segura convicción que, llegarán a ocupar lugares estratégicos, para una verdadera transformación departamental y regional.

Gladys Rivas, que encabeza la lista para el Concejo Deliberante de Tunuyán, es una mujer emprendedora, empresaria de la Cosmética Natural, y con una amplia trayectoria y reconocimiento en ámbitos empresariales y comerciales. Boris Martín es quien peleará por una Banca en el Concejo de San Carlos, y se presenta como estudiante de Ciencias Económicas, y un referente para la juventud libertaria. Por su parte, Franco Avogadro, que se desempeña como empleado, es quien buscará una banca en el Concejo Deliberante de Tupungato.

Pero este “tridente” Libertario también llega acompañado por otro valletano que busca un lugar en la Legislatura provincial: se trata de Hugo Gottardini, un productor agropecuario y empresario exportador de Tupungato, quien encabeza la lista para Diputados provinciales por el Tercer Distrito.

Los tres candidatos a concejales, junto a Hugo Gottardini, candidato a diputado provincial.

“Somos los verdaderos Libertarios, y nos identificamos plenamente con las políticas del presidente Javier Milei” afirman, y destacan que “van a trabajar para cambiar la realidad regional”. En este sentido, consideran que “se vienen tiempos de profundizar los cambios para acabar con el “kaudillismo” que tanto daño le ha hecho al país, y que le sigue haciendo al Valle de Uco”. Tanto Rivas, como Martín y Avogadro entienden que “hace falta un cambio profundo en la política local, y vamos a defender las ideas de la libertad”.

El Frente Libertario Demócrata oficializó la presentación de listas el viernes pasado. El encuentro convocó a los principales referentes partidarios, entre ellos la diputada nacional Mercedes Llano. Durante el evento, se expuso el “Manifiesto por la Libertad”, un texto en el que presentaron las principales propuestas Libertario Demócratas: “este es un espacio que defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas”.

MANIFIESTO POR LA LIBERTAD



El frente Libertario Demócrata es un espacio que defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas. Creemos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico.

Por eso mismo somos férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista. Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador.

Nuestros candidatos a diputados nacionales son jóvenes profesionales que representan la renovación de la política para que no tengamos que ver las mismas caras de siempre en el Congreso. Gabriel Sottile, abogado, de 32 años, es un emergente de la batalla cultural que lidera nuestro Presidente y quien lidera la boleta nacional, desde el PD. Es acompañado por Mariel Maestri, médica psiquiatra, de 42 años y militante libertaria.

Desde el frente pretendemos representar a todos los mendocinos de bien. A aquellos profesionales, comerciantes, estudiantes, empresarios, productores y trabajadores que quieren vivir en un país y una provincia próspera y pujante.

Por eso convocamos a los mendocinos a votar el próximo 26 de octubre la lista nacional, provincial y municipal del Frente Libertario – Demócrata. Para apoyar a Milei en el Congreso y ponerle límites a Cornejo en la Legislatura y los Concejos Deliberantes.

Mendoza, Cuna de la Libertad.