El “tripero” busca jugadores en Tunuyán: Gimnasia y Esgrima de La Plata realiza prueba de jugadores en la cancha del TSC

Las pruebas se realizan en horas de la tarde en las instalaciones del Tunuyán Sport Club.

Desde ayer lunes, en la cancha del Tunuyán Sport Club una delegación integrada por profesores y exjugadores del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, realiza pruebas de jugadores. El histórico jugador “tripero” Jorge San Esteban, es quien está al frente de las pruebas.

“Hoy el fútbol argentino es cada vez más difícil, ya no se busca tanto el juego sino la parte física, así que estamos recorriendo el interior buscando jugadores que nosotros veamos, que son inteligentes con la pelota en los pies y que tengan técnica”, comentó Jorge San Esteban en comunicación con El Cuco Digital.

Además, agregó: “Todos los jugadores que estamos observando los vamos dejando en carpeta, la idea es que luego de estas pruebas nosotros volvemos a La Plata y organizamos todo para llamar a los que sean seleccionados para que estén una semana en la pensión del club y entrenando ya con nuestros entrenadores para definir si se quedan o no como jugadores de la institución”.

Las pruebas se realizan hoy martes desde el mediodía y las categorías que se observan son 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.