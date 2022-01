El tunuyanino Brian Saez postulado para los Premios Gardel por su canción “Mi propia ley”

El joven agradeció a Dios y a la vida por la oportunidad.

Brian Saez es un cantautor tunuyanino, que despliega su talento a través de sus letras y su voz. Admirado en su pueblo, ahora busca el reconocimiento en uno de los certámenes más importantes de la música nacional: los Premios Gardel.

Fue el propio Brian quien lo contó a través de sus redes sociales:

“Dios y la vida me da una oportunidad más para brillar. Hoy doy un pasito más dentro de esto tan bello que se llama música, que me llena el alma, me abraza, me conmueve, me emociona, me hace llorar de alegría, me construye y me lleva a lugares hermosos y eso que esto recién es el comienzo de un largo camino. Soy de esos al los que un «no» lo toman como una oportunidad y los «si» lo agradecerán toda la vida. Gracias #avilafernando #gabimartinez #brutalmusic #claudiocastillo Luzcero Producciones #leanaveiro #abelsaez #fernandaRamirez por apostar por mi. Y a todos ustedes por ese apoyo tan bello que me demuestran día a día. Nos vemos en la música y si dios quiere en los Premios Gardel

¡¡¡VIVA EL ARTE TUNUYANINO CARAJO!!”

PREMIOS GARDEL

Desde su primera edición, este galardón está organizado por CAPIF (la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina) y distingue lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías.

1 Postulación

El proceso de los Premios Gardel comienza cada año con las postulaciones de los álbumes, singles y/o videoclips que luego participarán por las nominaciones.

En esta instancia todos aquellos productores y artistas argentinos postulan on line sus trabajos.

02 Comités de revisión

Una vez recibidos todas las postulaciones que se presentaron en las diversas categorías, CAPIF convoca a los denominados “Comités de revisión”.

Estos son grupos de trabajo conformados por periodistas, productores, músicos y especialistas que revisan todas las postulaciones para reconfirmar que han sido realizadas en la categoría correcta según su género musical y características particulares.

Una vez finalizada la tarea de dichos comités comienza la primera etapa de votación para seleccionar a los nominados.

03 Votación de nominados

En esta instancia, CAPIF informa al jurado de los Premios Gardel que se encuentra abierta la primera etapa de votación para elegir a los nominados en cada categoría.

De esta forma, cada miembro del jurado puede acceder on line a los contenidos de audio y video de todos los trabajos postulados y elegir aquellos que resultarán seleccionados en cada categoría.

Una vez finalizada esta etapa, CAPIF difunde los resultados de la votación con las nominaciones al Premio.

04 Votación de ganadores

Es la última etapa del Premio y consiste en la elección de un único ganador por categoría. El jurado también realiza la votación on line.

Por último, CAPIF da a conocer el listado completo de ganadores.