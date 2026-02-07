Facebook X-twitter Youtube Instagram

El tunuyanino Rodrigo Bascuñán correrá el primer Grupo 1 de la temporada en el Hipódromo de San Isidro

La carrera reparte una bolsa de $35.000.000 al ganador y la posibilidad de disputar el Gran Premio Latinoamericano en Perú.

Este sábado, desde las 19:05 en el Hipódromo de San Isidro, sobre la distancia de 2000 metros, se disputará el Gran Premio Martínez de Hoz, el primer Grupo 1 en la escala internacional que se correrá este año en el turf argentino.

El cotejo que se disputará en la pista de césped, para todo caballo desde los tres años, será considerado preparatorio para el Gran Premio Latinoamericano (G1-2000 m), a realizarse el 26 de abril en la pista de césped del Hipódromo de Monterrico, en Lima (Perú).

Es el primer Grupo 1 del año y estoy muy contento de poder estar en las gateras de esta competencia; voy a montar a un caballo que llega muy bien y que ha tenido muy buenas carreras anteriormente”, comentó Rodrigo Bascuñan.

Además, finalizó que: “La carrera va a ser brava y vamos a estar en un lote de caballos de mucho nivel y con jockeys que tienen una extensa trayectoria, pero nosotros hemos hecho un buen trabajo y esperemos que sea un gran día, tenemos mucha fe”.

