El tupungatino Franco Colarte y su rol en el Cuerpo Técnico de Godoy Cruz

Hoy en día y con la tecnología ya integrada por completo en el fútbol profesional, es muy común ver a equipos de todas las categorías, con su asistente de video en cada partido. El rol principal, conocer ventajas y desventajas del equipo contrario y a partir de esa información, el entrenador planificar su juego.

Franco Colarte, oriundo de Tupungato, comenzó trabajando con el video análisis, en la parte de reserva de Tomba. En el año 2022, con la llegada de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, al primer equipo le tocó comenzar sus labores con el plantel profesional de primera división.

“Al momento de la llegada de los nuevos entrenadores, justó era mi cumpleaños (11 de abril), ese día me llamaron, me comunicaron desde el club que tenía que subir a la primera, ya que los flamantes DTs, no contaban con una persona en el cuerpo técnico especializada en el video análisis”, comentó el propio Franco Colarte.

“Mi trabajo puntualmente consiste en aportarle al entrenador un análisis de lo que es el rival al que enfrenta, tanto grupal como individual, donde se lo puede lastimar y donde nosotros tenemos que tener ciertos cuidados”, explicó el propio Colarte.

Además, agregó: “A nuestros jugadores les muestro lo que ellos hacen en cancha, para que vean su juego y así poder mejorar o buscar de hacer cosas nuevas, todos los jugadores y equipos y eso lo tenemos que ver nosotros en la pantalla y luego mostrarlo”.

“Hoy me toca estar en Godoy Cruz y da gusto trabajar en una institución así, es algo gigante y día a día crece más y las exigencias son mucho mayores, por eso trato de estar en todos los detalles y poder aportar mi grano de arena a la hora de conseguir la victoria o para mejorar luego de cada derrota”.

Por último, Franco Colarte comentó que: “Ser el encargado del video análisis en un equipo de primera división, para mí es un sueño que estoy viviendo, recuerdo que cuando comencé a estudiar para entrenador, una persona muy cercana a Diego Dabove, me comentó del análisis de video y así fue como empezó todo, para poder empezar y tener todo lo necesario tuve que vender mi moto, pero no me arrepiento de nada, hoy estoy cosechando mis frutos”, finalizó Franco Colarte.