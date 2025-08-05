Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 7, 2025

El tupungatino Gerónimo Poblete sigue su carrera en Medio Oriente, y se incorpora a un equipo de Emiratos Árabes

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se trata de uno de los equipos más ganadores y populares de la UAE Pro League.

Calidad y fútbol para el medio campo del  Sharjah, que en las últimas horas, mediante publicaciones oficiales, hizo saber que había contratado al mediocampista mendocino nacido en Tupungato, Gerónimo Gastón Poblete.

El Tupungatino llega a este nuevo destino proveniente del Al Wasl SC, también equipo que milita en la misma liga.

De esta forma, el jugador continúa prolongando su carrera por Emiratos Árabes y su mando más equipos a su currículum. Ya ha vestido la camiseta de Colón, San Lorenzo, Velez  e Independiente en Argentina, Deportes La Serena de Chile, el FC Metz de Francia y el Metalist de Ucrania.

“Feliz con este nuevo desafio, espero poder ayudar al equipo para poder alcanzar los objetivos, vamos juntos”, fueron las primeras palabras de Gerónimo Poblete ya vistiendo la camiseta del Sharjah.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un ciclista alcoholizado intentó cruzar la ruta y fue embestido por una camioneta

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Accidente en La Consulta: chocó a un perro y cayó de su moto

Perros de la policía recuperaron elementos robados en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO