El tupungatino Gerónimo Poblete sigue su carrera en Medio Oriente, y se incorpora a un equipo de Emiratos Árabes

Se trata de uno de los equipos más ganadores y populares de la UAE Pro League.

Calidad y fútbol para el medio campo del Sharjah, que en las últimas horas, mediante publicaciones oficiales, hizo saber que había contratado al mediocampista mendocino nacido en Tupungato, Gerónimo Gastón Poblete.

El Tupungatino llega a este nuevo destino proveniente del Al Wasl SC, también equipo que milita en la misma liga.

De esta forma, el jugador continúa prolongando su carrera por Emiratos Árabes y su mando más equipos a su currículum. Ya ha vestido la camiseta de Colón, San Lorenzo, Velez e Independiente en Argentina, Deportes La Serena de Chile, el FC Metz de Francia y el Metalist de Ucrania.

“Feliz con este nuevo desafio, espero poder ayudar al equipo para poder alcanzar los objetivos, vamos juntos”, fueron las primeras palabras de Gerónimo Poblete ya vistiendo la camiseta del Sharjah.