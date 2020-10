El vacío en la Salud privada con los afiliados de Pami en Valle de Uco: la agonía de los pacientes y sus familias

El posteo de una nieta mostró la desesperación de una familia para conseguir una cama para su abuela. La mujer se agravó en la última semana, mientras esperaban su internación.

Una familia de Valle de Uco está atravesando una desesperante situación por el delicado estado de salud de la abuela, Elva Rocha, quien contrajo Covid-19. Si bien en los últimos días, la mujer fue internada en el Instituto Médico de Tunuyán, ya que es afiliada al Pami, su salud ha empeorado, y vive momentos críticos.

Según el relato de su nieta, la mujer empezó a manifestar síntomas el pasado 25 de octubre por lo que se dirigieron al hospital de Tunuyán. Luego de 3 días en los que fue empeorando, finalmente se le realizó un hisopado que dio positivo. Su estado fue desmejorando, sobre todo porque no había camas de internación en el centro asistencial donde estaba asignada.

A raíz de la desesperante situación, su nieta Antonella realizó una publicación en las redes sociales donde contó lo que estaba viviendo su abuela y la familia: no conseguían cama de internación y la abuela empeoraba. Con el correr de las horas, Elba consiguió una cama en el Instituto Médico, donde continúa internada en grave estado. Según pudo saberse, el hospital Regional Scaravelli hoy sábado si cuenta con lugar en la Unidad de Terapia Intensiva, pero el personal médico considera que la abuela no debe ser ingresada en esa área.

Según la información oficial, el Hospital Scaravelli cuenta con una o dos camas disponibles, pero es claro que la situación cambia de un momento a otro. Se espera que la semana entrante se pongan en funcionamiento algunos lugares más en la Terapia.

En Valle de Uco, la pandemia ha dejado al descubierto la falencia de la atención de Salud en el ámbito privado, sobre todo en relación a internaciones. Lamentablemente quienes más están sufriendo las consecuencias son las personas mayores, afiliadas a Pami, a quienes les corresponde la internación en alguno de los centros privados que funcionan en Tunuyán: el Instituto Mëdico o el Sanatorio Valle de Uco. Además de las complicaciones propias de la situación de pandemia, se debe mencionar que ninguno de estos dos centros cuentan con área de Terapia Intensiva, por lo que los pacientes graves deben ser derivados al Hospital Regional o a algún centro asistencial en otra zona de la provincia.

El posteo desesperado de Antonella, la nieta de Elba

“El día domingo 25 de octubre la llevé junto con mi mamá al hospital de Tunuyán porque ella estaba descompuesta, con tos y una leve dificultad para respirar, la ingresamos por guardia común y de ahí nos derivan a la parte respiratoria, donde no la hisoparon y nos dicen que no es nada grave, le hacen un estudio de sangre común, le dijeron q solo era una gastritis y la mandaron a casa nuevamente”.

“Con el pasar de los días el cuadro fue empeorando, el día miércoles 28 de octubre fue el servicio coordinado a su casa y nuevamente dijeron que no era nada, le administraron sales para rehidratarla, ya que presentaba un cuadro de deshidratación. Ese mismo día volvimos a llamar al centro coordinado y fue ahí donde decidieron llevarla al Instituto Médico de Tunuyán”, agregó en una publicación que difundió por Facebook.

“Al día de hoy se encuentra en este lugar. Al ingresar a esta institución, el día 28 por la noche se le diagnostica fiebre, inflamación en el estomago, ingresó con tos, falta de aire, los pulmones tomados, y no tenia saturación de oxigeno. Ese día se la hisopa, y el día 29 nos dan el resultado que termina siendo POSITIVO PARA COVID. En estos días el cuadro está empeorando al punto de que está con morfina debido a los intensos dolores y necesita una cama de terapia intensiva. Al día de hoy nos encontramos en una situación desesperante de no poder conseguir una cama para ella, en el instituto no tienen cama, y realmente no sabemos ya por donde buscar. Desde el Pami no hay una respuesta como así tampoco un lugar para mi abuela que la esta sufriendo muchísimo”.