El Valle de Uco supera el 90% de ocupación y estiman llegar al 100% durante el fin de semana

El gobernador destacó que “hay un récord de visitantes en Mendoza”.

Mañana arranca un fin de semana extra largo y hay grandes expectativas en el turismo. Este será la primera ocasión, tras la pandemia, sin grandes restricciones en la mayoría de las provincias y la cantidad de visitantes en Mendoza ya marca niveles históricos para uno de los sectores más golpeados en los últimos meses.

El Valle de Uco, como es tradición, es uno de los lugares más elegidos por los turistas que eligen nuestra provincia para descansar y disfrutar de diferentes propuestas. Por estas horas la ocupación ya supera el 90% en la región y estiman que alcanzará el 100%.

En detalle, en Tupungato, hasta esta mañana, la ocupación llegaba al 96%, en Tunuyán, hasta ayer por la tarde, al 84%, por lo que se calcula que actualmente está al 90% y en San Carlos también alcanza el 90%, según informaron desde los Municipios a El Cuco Digital.

“Viene con mucha expectativa. Esperamos mucha cantidad de gente. La ocupación al día de ayer a las 18 horas, el relevo da un 84% de reservas. Pero como sabemos, muchos concretan en estos últimos días así que es posible que hoy por ejemplo ya prácticamente estamos hablando de un 90% y creemos va a estar todo ocupado con los que van espontáneamente, Así que entendemos que si no estamos ya en ocupación plena, vamos a estar muy cercanos”, indicó Elizabeth Marincak, directora de Turismo de Tunuyán”.

Por su parte, Viviana Estrada, subsecretaria del área de Turismo de San Carlos, destacó: “Estamos muy contentos. Esperamos terminar el fin de semana con una ocupación plena”.

En tanto, durante su visita al Valle de Uco, y de cara al fin de semana largo, el gobernador Rodolfo Suarez comentó: “Hay un récord de visitantes en Mendoza, 68 mil personas han ingresado a la provincia y es el 10% más que en el 2019 antes de la pandemia. Aquí hay un gran oportunidad para el turista. Circular en esta ciclovía con vista a la cordillera de los Andes ya es un paseo en sí mismo para atraer visitantes que genera empleo genuino, y desarrollo e inversiones”.

Al ser consultada por El Cuco Digital sobre las expectativas para el Valle de Uco, la ministra de Cultura y Turismo recordó que “desde un primer momento, el gobernador planteó la necesidad de buscar un equilibrio entre la salud y la economía en el marco de la pandemia, poniendo especial énfasis en el desarrollo turístico. Por eso fue Mendoza la primera provincia, desde el 15 de junio, en anunciar el inicio del turismo, que en primer lugar fue interno y luego se explayó al plano nacional”.

La funcionaria destacó las cifras de visitantes al explicar que “con estos valores estamos superando los de fines de semanas anteriores a la pandemia. Es decir que no solo hemos recuperado los niveles sino que los hemos superado. El Valle de Uco, en particular, fue el primer lugar que se completó para estos días”.

En tanto, sobre los vuelos comerciales, la ministra indicó a la prensa que “sorprendentemente aún no han sido autorizados, pese al pedido formal que realizó el mandatario hace unos días. De hecho, se han comunicado con nosotros otros gobernadores del país que se han expresado en el mismo sentido. No debería haber ningún inconveniente para que las tres aerolíneas interesadas en recuperar la conectividad con la provincia no obtengan su habilitación. Actuaremos en consecuencia si continuamos sin una respuesta”.