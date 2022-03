El Vera Peñaloza presente en las actividades del 8M: “A partir del arte podemos mostrar absolutamente todo, incluso aquello que no se habla”

Por: Facundo Romo

El Instituto de Enseñanza Superior, Rosario Vera Peñaloza, se hizo presente en el evento del 8M en el mes de la mujer, en La Plaza de La Consulta, desde la expresión literaria y visual, con múltiples intervenciones que dieron color de conciencia al encuentro y a las miradas de las múltiples personas que paseaban por el lugar.

Rolando Mezatesta, coordinador de la carrera de Lengua y Literatura, en diálogo con El Cuco Digital, nos comentaba lo siguiente:

¿Por qué están convocados aquí en la plaza de La Consulta?

En esta ocasión la Municipalidad de San Carlos convoca para los festejos del 8m, el mes de la mujer, y convoca a diferentes entidades de la zona y al Instituto Rosario Vera Peñaloza con las carreras de Lengua y Literatura y la carrera de arte. Por eso van a encontrar una importante muestra de arte con cinco artistas y estudiantes de la carrera. Y el profesorado de arte lo que ha hecho es una muestra de poesía visual.

¿Se han realizado algunas intervenciones un poquito más planificadas traídas desde el terciario? ¿Se ha elaborado exclusivamente para esto? ¿Cómo fue más o menos la preparación desde el terciario?

Desde el profesorado de Lengua las actividades son inéditas, en realidad lo preparamos exclusivamente para esto. Los alumnos lo trabajaron, primero, en armar una especie de tendedero de ropa, con la idea de representar las actividades que una mujer realiza normalmente o tradicionalmente y que son nombradas como propias de la mujer, cuando en realidad son actividades que cualquier persona puede realizar fuera de su género, o sea, independientemente de su género. Y las poesías que acompañan a cada prenda, que hemos colgado en ese tendedero, representan justamente un quiebre con esa actividad.

El 8 de marzo ¿qué significa hoy en día en lo que es el Instituto Rosario Vera Peñaloza? ¿Es un día o ya es una forma de transitar con mayor extensión? ¿Cómo se vive el 8m en lo que son los institutos de formación superior?

Nuestro instituto tiene dos grandes áreas, por un lado la formación de profesores, los profesorados, y por el otro lado las tecnicaturas. En el área de los profesorados el 80% son mujeres, entonces hay una importante valoración de la mujer, de su papel en la comunidad y en su labor como docente. Entonces, no representa algo aislado, sino que realmente hay actividades que convocan durante todo el año para darle un lugar a la mujer.

¿Cómo se trabaja con las masculinidades dentro del terciario, que por ahí llegan con una carga cultural llena de tradiciones que por ahí, desde distintos organismos y profesionales se vienen combatiendo para poder erradicarlas? Entonces ¿cómo se abordan desde el terciario, desde un nivel superior esas masculinidades que entran a una formación?

En el Terciario, en el Instituto tenemos un postítulo de género y diversidad. En ese postítulo se trabajan específicamente estas temáticas, una de las aristas que trabajan es el tema de las nuevas masculinidades y de cómo el hombre acompaña con un nuevo perfil y con una nueva forma a la mujer en todo su accionar, digamos. Valorizando la figura de la mujer y dándole el mismo lugar que tiene el hombre. No hay una competencia entre el hombre y la mujer, estamos juntos y trabajamos para lograr las mismas cosas.

Foto: Facundo Romo

Daiana Gonzáles, de 24 años, estudiantes de Artes visuales nos charlaba sobre su punto de vista sobre el 8M trabajado desde la expresión artística con sus respectivas significaciones y desmantelados de la realidad.

¿Qué significa este evento que se ha realizado en relación al 8M?

Bueno, este evento, para mí y creo que para muchas mujeres es muy importante, ya que bueno, está buenísimo que nos den el espacio para exponer y bueno, no celebrar este día, sino más bien es una lucha que estamos desde muchos años luchando por nuestros derechos, y se va a seguir luchando y por el hecho de que no queremos que ninguna mujer más sufra violencia de género, que desaparezcan y que las asesinen y que el estado tampoco se haga cargo.

¿Qué significa para vos poder exponer en este evento tan importante? ¿Qué significa para vos participar desde tu arte para poder conseguir paz?

Las mujeres, en primer lugar pedimos poder caminar en paz por las calles, no queremos que nos elogien, que no nos digan cosas sobre nuestro cuerpo, poder estar en paz, básicamente viviendo y bueno, estas obras, también lo que queremos expresar es un poco de eso, poder estar en sociedad tranquilas, sin que nadie nos agarre, sin que nadie nos silbe y, sobre todo, que no desaparezcamos más.

Y desde tu arte, desde tu expresión artística; tu área es artes visuales ¿cómo pensás que podés aportar o podés intervenir, hacer tu entrada?

Bueno, desde el arte, yo creo que a partir del arte podemos mostrar absolutamente todo, incluso aquello que no se habla, como esto de la violencia hacia las mujeres, que muchas veces está cubierto también por la justicia. Y bueno, a través del arte queremos mostrar todo eso y manifestar el “ni una menos”.