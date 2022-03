El video de dos militares mujeres de Campo Los Andes que ya vieron más de 1 millón de personas

Por: TeffyTello

El pasado 8 de Marzo, en el Día de la Mujer, dos integrantes de la banda militar Granadero Chepoyá ubicada en Campo Los Andes, Tunuyán, grabaron un video que luego compartieron en las redes sociales y se hizo viral.

En el mismo se puede ver como dos mujeres interpretan “Inocente” de “La Delio Valdez”. Sin embargo, lo que nunca imaginaron es que más de un millón de personas lo iban a reproducir. El momento compartido junto a sus compañeros ya fue difundido por diferentes usuarios y medios de comunicación. Además, ha cosechado miles de mensajes de ánimo y felicitaciones para quienes lo cantan -Rocío Velasco y Jennifer Valdivia-.

Rocío Velazco, cabo primero e integrante de la Banda Chepoyá, dialogó en exclusiva con El Cuco Digital y dijo que “el video surgió el día lunes en la conmemoración por el Día de la Mujer que nos hicieron a todas las femeninas que formamos parte del Regimiento”.

Por otro lado, la cabo destaco que jamás imaginaron que iba a tener tantas repercusiones. “Lo subieron a TikTok y a Facebook. Charlábamos con la soldado Jennifer Valdivia que es la soldado voluntario con la que hicimos la canción y no podíamos crees que se hizo tan viral”.

También, Velazco aprovechó para contarnos que ella es oriunda de La Consulta pero hace muy poco está en esta banda del Valle de Uco: “Llegué en el mes de enero de nuevo a mis pagos. Antes estaba en Santa Fe”.

Por último, la joven destacó que siente gran orgullo por formar parte de la banda militar “Chepoyá”. “Yo toco la trompeta y tengo el gusto de integrar una banda en donde somos siete mujeres. A mí la verdad es que me encanta la música, me gusta cantar y me encanta pertenecer al Ejército Argentino ya que mi papá también fue militar y desde allí nació mi deseo”.