El viento ha complicado la mañana en Valle de Uco: ráfagas y cortes de luz en varias zonas

El fenómeno se hizo presente durante horas de la mañana de este miércoles.

Este miércoles 10 de septiembre, tal como lo habían anticipado los pronósticos desde el inicio de la semana, el viento zonda se hizo sentir con fuerza en distintos sectores de la provincia de Mendoza, especialmente en el Valle de Uco.

Las ráfagas intensas comenzaron a soplar desde la mañana en los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, según reportaron numerosos lectores de El Cuco Digital.

El fenómeno provocó múltiples complicaciones para la comunidad: se registraron cortes de energía eléctrica en varias zonas, caída de árboles y dificultades para circular por las rutas.