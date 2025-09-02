Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 2, 2025

logo el cuco digital

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El fenómeno meteorológico llegaría al sur del Valle de Uco cerca del mediodía. Se espera que por la noche ingrese un frente frío.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza indica la presencia de viento Zonda en algunos departamentos para este martes. Las ráfagas podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora durante la tarde y a la noche se espera el ingreso de un frente frío.

Defensa Civil emitió un comunicado alertando sobre la presencia de viento Zonda en la provincia.

“A partir de las 6 horas se registrará viento Zonda leve en precordillera, acentuándose a las 11 horas especialmente en el sector Sur de la misma. Desde el mediodía, viento Zonda débil afectando Malargüe, Sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata. En Malargüe, hacia las 16 horas con velocidades promedio de 30 kilómetros por hora, prolongándose hasta las 20 horas”, destaca el comunicado oficial.

El fenómeno meteorológico vendrá acompañado del ingreso de un frente con viento del sur cerca de la medianoche que perduraría durante toda la jornada del miércoles. “A las 22 horas, ingreso de viento sur, provocando leve descenso de temperatura, percibiéndose en el Gran Mendoza aproximadamente a las 2 am“, advirtieron desde Defensa Civil.

Recomendaciones del SMN

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

-No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

-Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

-En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Diario El Sol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Tiene doce años, cursa sexto grado del primario y al mismo tiempo una Diplomatura en la Universidad

Inseguridad en Valle de Uco: en las últimas 72 horas robaron en 5 casas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO