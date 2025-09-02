El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

El fenómeno meteorológico llegaría al sur del Valle de Uco cerca del mediodía. Se espera que por la noche ingrese un frente frío.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza indica la presencia de viento Zonda en algunos departamentos para este martes. Las ráfagas podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora durante la tarde y a la noche se espera el ingreso de un frente frío.

Defensa Civil emitió un comunicado alertando sobre la presencia de viento Zonda en la provincia.

“A partir de las 6 horas se registrará viento Zonda leve en precordillera, acentuándose a las 11 horas especialmente en el sector Sur de la misma. Desde el mediodía, viento Zonda débil afectando Malargüe, Sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata. En Malargüe, hacia las 16 horas con velocidades promedio de 30 kilómetros por hora, prolongándose hasta las 20 horas”, destaca el comunicado oficial.

El fenómeno meteorológico vendrá acompañado del ingreso de un frente con viento del sur cerca de la medianoche que perduraría durante toda la jornada del miércoles. “A las 22 horas, ingreso de viento sur, provocando leve descenso de temperatura, percibiéndose en el Gran Mendoza aproximadamente a las 2 am“, advirtieron desde Defensa Civil.

Recomendaciones del SMN

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

-No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

-Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

-En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

