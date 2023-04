Elecciones 2023: la interna en Juntos por el Cambio se abrió luego de los anuncios de Larreta

Luego de que Larreta confirmara que habrá elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, parte del arco político de la alianza opositora salió a cuestionarlo.

A pesar de las advertencias de Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este domingo que la Ciudad de Buenos Aires votará el mismo día para presidente y jefe de gobierno, pero en urnas separadas. La decisión fue criticada por el ex Presidente, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otros dirigentes del arco opositor. Pese a los cuestionamientos, este lunes, Larreta dijo que la unidad de Pro está “más que garantizada” y lanzó: “No veo motivo para discusiones y peleas”.

Lousteau defendió la decisión de Larreta y criticó a Macri

El senador radical que aspira al cargo de jefe de gobierno porteño expresó su apoyo a Larreta y consideró que “votar de manera separada habilita a que sea mejor el debate”. El lunes, en diálogo con LN+, el exministro de Economía Martín Lousteau afirmó: “Nosotros votamos todas las elecciones, desde [Fernando] De la Rúa en adelante, en un día separado, salvo la última, que suspendieron transitoriamente el uso de la boleta única electrónica porque [Mauricio] Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral”. Entonces, concluyó: “Es inentendible el revuelo que se está generando”.

Patricia Bullrich apuntó contra Larreta

Este lunes, la titular de Pro y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, cuestionó con firmeza la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. Con un video de archivo en el que le recordó a su socio los momentos en que criticaba los cambios electorales en años de comicios, la exministra de Seguridad dijo que el alcalde “manipuló” las reglas y lanzó también una promesa. “Conmigo estas cosas no van a pasar”, aseveró.

La “desilusión” de Macri

Ayer, Macri se sumó a la crítica de la exgobernadora bonaerense y, en respuesta a la declaración de Vidal, tuiteó: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

La crítica de Vidal

La primera en criticar el anuncio de Larreta fue la exgobernadora bonaerense y precandidata a presidenta, María Eugenia Vidal. Minutos después de que el jefe de Gobierno porteño publicara su video, María Eugenia Vidal tuiteó: “El Pro y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

¿Qué anunció Larreta?

Este lunes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que anunció un cambio en la forma de votación en la ciudad de Buenos Aires, donde se elegirá el mismo día, pero en urnas separadas, al presidente y al jefe de gobierno.

La decisión de Larreta, que había trascendido durante el pasado fin de semana, generó un fuerte cuestionamiento de Mauricio Macri y de gran parte de la dirigencia de Pro. “No creo que Horacio haga eso”, había dicho el expresidente el domingo. Además, en un duro hilo de Twitter, Macri le advirtió a Larreta que esta reforma implicaría no solo más gastos, sino también un incordio para los porteños que vayan a votar.

Fuente: La Nación