Elecciones 2025: qué cargos votamos los mendocinos y cómo será la modalidad

La ventaja de unificar en la misma fecha las elecciones nacionales, provinciales y departamentales. Habrá solo dos boletas y ahorro de tiempo, porque el elector encontrará dos puestos de votación por cada aula.

Con el sistema de Boleta Única de Papel con doble urna, todos los ciudadanos habilitados para votar concurriremos a las urnas el domingo 26 de octubre de 2025. Así, en la misma fecha que los comicios nacionales, en Mendoza se eligen legisladores nacionales, provinciales y concejales en 12 departamentos.

Simplificar la experiencia del votante

Para facilitar y simplificar a la ciudadanía la concurrencia a las urnas, la Provincia decide unificar el día de las elecciones. Así, irá una sola vez para la votación donde elige cargos municipales, provinciales y nacionales.

Además, otra de las ventajas es que todas los candidatos provinciales y municipales estarán en una sola boleta. Al mismo tiempo, la otra boleta reunirá los candidatos a puestos nacionales de todos los partidos políticos.

En síntesis, habrá dos urnas, dos boletas y dos cabinas de votación por aula:

• Una urna nacional, con franja celeste, para elegir diputados nacionales por Mendoza

• Una provincial, para elegir senadores, diputados provinciales y, en los municipios que adhirieron, también concejales. Esta llevará la franja verde.

• Recinto con dos cabinas de votación en cada aula, lo que agiliza el desarrollo del acto electoral.

Con dorso celeste, la boleta nacional tendrá la foto del primer candidato y casilleros para marcar un candidato.

El dorso verde identifica la boleta provincial y municipal. En la boleta provincial mantendrá el formato de 2023, con logo partidario, foto y datos de los postulantes, además del casillero para lista completa. Por lo cual en la boleta provincial se puede elegir la lista completa o por categoría, marcando diferentes partidos en cada recuadro.

Al realizarse en forma concurrente, gran parte de los costos fijos (logística, personal y materiales) serán cubiertos por la Nación. Esto reduce de manera considerable el gasto en comparación con un proceso desdoblado, es decir, si hubiera fechas diferentes para las elecciones nacionales y provinciales.

Los mendocinos tienen el derecho a votar:





• Diputados nacionales. Bancas que se renuevan: 5.

• Diputados y senadores provinciales. Bancas que se renuevan 19 senadores y 24 diputados.

• Concejales. Bancas que se renuevan en los 12 departamentos. 65 concejales (6 en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, Godoy Cruz y 5 en Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe).

Legisladores provinciales.

• Primera Sección Electoral: 6 senadores y 8 diputados.

• Segunda: 5 senadores y 6 diputados.

• Tercera: 4 senadores y 5 diputados.

• Cuarta: 4 senadores y 5 diputados.

En 12 departamentos (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe), también se votarán concejales

En cambio, en 6 departamentos (Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia), las elecciones de concejales se desdoblaron y se realizarán el 22 febrero de 2026.

Fechas clave del calendario electoral hasta el 26 de octubre



• 21 de septiembre: campaña en medios.

• 24 de octubre: cierre de campaña y veda electoral.

• 26 de octubre: Elecciones Generales.

Más información, en:

 https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025

 https://elecciones.mendoza.gob.ar/

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza