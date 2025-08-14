Elecciones 2025: se abre la convocatoria a radios y canales de televisión para la publicidad de los espacios políticos

La convocatoria requiere tener mas de un año en el Registro Único de Proveedores del Estado provincial con un año de antiguedad.

La Subsecretaría de Información Pública, Prensa y Protocolo informa que desde el 18 y hasta el 26 de agosto se abre la convocatoria para los medios audiovisuales (televisión y radio) que quieran participar en la grilla para las próximas elecciones generales provinciales.

La distribución de los espacios se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 8619 (Art. 18 y 19) y en el Decreto 2400/14 (Art 34 al 40), en tanto que el orden se determinará por sorteo realizado durante septiembre.

La difusión de los espacios comenzará el domingo 21 de septiembre (de acuerdo con la Ley 26571, art. 31) en los medios de toda la provincia que participen. Las agrupaciones políticas serán responsables de los costos que demanden la producción y tráfico del material, de la entrega en tiempo y forma a los medios y del contenido de los avisos.

Las franjas horarias en que se emitirán los spots publicitarios serán las siguientes:

7 a 10 horas

10 a 14 horas

14 a 19 horas

19 a 24 horas

De esta manera, la convocatoria queda abierta para quienes estén inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado provincial, con un año de antigüedad en el rubro de publicidad por radiodifusión televisiva o sonora abierta por suscripción. La inscripción estará abierta hasta el 26 de agosto a las 15.

Para inscribirse, ingresar en https://forms.gle/5z6y3myZhjuBjVks5 y y completar el formulario correspondiente.

Deberán adjuntar:

Constancia de inscripción en el Enacom.

Constancia de cumplimiento fiscal.

Constancia de inscripción en ARCA.

Ante cualquier inconveniente, remitirse a siddipe.mendoza@gmail.com.