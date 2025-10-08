Elecciones 2025: se puede acceder al padrón electoral para saber cuál es el lugar de votación

Para saber dónde se vota, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar al portal: www.padron.gob.ar y completar los datos solicitados.
Al ingresar los datos, también podrá observarse el número de mesa donde se vota, junto con el número de orden y el ejemplar del documento con el cual el votante está inscripto para sufragar.
Para saber dónde se vota, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar al portal: www.padron.gob.ar y completar los campos allí solicitados:
· Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
· Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
· Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.
· Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.
Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:
· nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
· el número de mesa y
· el número de orden que te corresponde.
Cabe mencionar que sólo se puede votar en el establecimiento y la mesa que le corresponde a cada elector, según el domicilio que tiene registrado en su DNI.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza