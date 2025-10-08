Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital

Elecciones 2025: se puede acceder al padrón electoral para saber cuál es el lugar de votación

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Para saber dónde se vota, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar al portal: www.padron.gob.ar y completar los datos solicitados.

Al ingresar los datos, también podrá observarse el número de mesa donde se vota, junto con el número de orden y el ejemplar del documento con el cual el votante está inscripto para sufragar.

Para saber dónde se vota, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar al portal: www.padron.gob.ar y completar los campos allí solicitados:

· Documento: Tu número de DNI, sin puntos.

· Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.

· Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.

· Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.

Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:

· nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,

· el número de mesa y

· el número de orden que te corresponde.

Cabe mencionar que sólo se puede votar en el establecimiento y la mesa que le corresponde a cada elector, según el domicilio que tiene registrado en su DNI.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO