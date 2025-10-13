Elecciones 2026: ¿Dónde voto y cuánto cobra una autoridad de mesa?

El padrón electoral en línea ya está disponible y permite, en pocos minutos, consultar el lugar de votación para las elecciones del 26 de octubre. Está abierto el registro de postulantes a autoridades de mesa.
Con solo ingresar los datos personales en el sitio oficial www.padron.gob.ar, la Justicia Electoral Nacional informa la escuela, número de mesa y orden asignado a cada elector.
A la vez, el portal, www.padron.gob.ar/cne_autoridad, se encuentra habilitado el registro de postulantes para ser autoridad de mesa en estas elecciones o en futuros comicios. Para inscribirse es necesario contar con una copia digitalizada completa del DNI (PDF). La presentación de la solicitud no implica la designación automática: la misma será evaluada por la Secretaría Electoral Nacional y, en caso de ser aceptada, la notificación se realizará oportunamente.
Montos establecidos
- Autoridades de mesa: $40.000 por viáticos.
- Capacitación para autoridades de mesa: $40.000 adicionales.
- Delegados en locales de votación: $80.000 por viáticos.
- Delegados judiciales: $40.000 por viáticos.
- Delegados tecnológicos: $120.000 por viáticos y capacitación.
Elecciones unificadas en Mendoza y formato de las boletas
Para simplificar la participación ciudadana, la provincia resolvió unificar la jornada electoral. De este modo, se votará en un solo día para cargos municipales, provinciales y nacionales.
En cada aula habrá dos urnas, dos boletas y dos cabinas de votación:
- Urna nacional (franja celeste): elección de diputados nacionales por Mendoza.
- Urna provincial (franja verde): elección de senadores y diputados provinciales, además de concejales en los municipios que adhirieron.
- Boleta nacional (dorso celeste): incluye foto del primer candidato y casilleros para seleccionar la opción elegida.
- Boleta provincial y municipal (dorso verde): mantiene el diseño de 2023, con logo partidario, foto y datos de postulantes. Permite votar lista completa o elegir por categoría, marcando distintas fuerzas en cada recuadro.
Con este esquema, se busca agilizar el acto electoral y garantizar mayor claridad al votante.
En pocas palabras
🗳️ Elecciones 26 de octubre – Mendoza
📍 ¿Dónde voto?
- Consultá en 👉 www.padron.gob.ar
- Ingresá tus datos → obtenés:
✔ Escuela
✔ Mesa
✔ Número de orden
👩💼 Postulación autoridades de mesa
📲 Online en 👉 www.padron.gob.ar/cne_autoridad
📑 Requisito: copia digitalizada de DNI (PDF).
⚠ La inscripción no garantiza la designación.
Fuente; prensa Gobierno de Mendoza