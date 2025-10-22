Facebook X-twitter Youtube Instagram

Elecciones ¿Cómo serán las boletas que se entregarán en cada departamento del Valle de Uco?

El próximo domingo se llevarán adelante los comicios nacionales y provinciales de forma unificada. Esto significará que la forma de votar será distinta a las elecciones pasadas.

En primer lugar tanto provincia como Nación han seleccionado el sistema de Boleta Única Papel, simplemente que al no coincidir los formatos entre las elecciones nacionales y las provinciales, el elector al llegar a la mesa asignada para emitir el sufragio recibirá dos boletas, una con los cargos a Diputados Nacionales y otra boleta con los cargos a Senadores, Diputados y Concejales.

El sistema de Boleta Única implica que cada ciudadano emitirá su voto marcando con una cruz al espacio político de su preferencia y depositando la boleta en la urna asignada a provincia y nación respectivamente. A continuación te mostramos las boletas que te serán entregadas al legar a votar.  

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

Boleta Única Papel Nacional

