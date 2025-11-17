Elecciones en Chile: la candidata oficialista se impuso, pero habrá segunda vuelta con el candidato de la derecha

Los comicios celebrados este pasado domingo, tenían como principal característica, que volvían a ser obligatorios.

La primera vuelta presidencial en Chile dejó este domingo un escenario distinto al que habían imaginado las principales fuerzas políticas. Con algo más del 26% de los votos, Jeannette Jara, candidata oficialista y militante del Partido Comunista, logró imponerse en el arranque del conteo.

Sin embargo, su ventaja no le garantiza la llegada a La Moneda: el 14 de diciembre deberá enfrentar al conservador liberal José Antonio Kast, quien quedó a solo dos puntos, con un 24%. El país se encamina así a una segunda vuelta donde dos proyectos antagónicos volverán a medirse en un clima social marcado por la inseguridad y la desconfianza hacia las élites.

El dato que alteró todas las previsiones fue el tercer lugar de Franco Parisi. El economista independiente, que no forma parte de ninguna estructura tradicional y ya había mostrado fuerza electoral desde el exterior en comicios anteriores, alcanzó un sorpresivo 18% según el Servicio Electoral con el 70% de las mesas escrutadas.

Ese salto dejó atrás a Evelyn Matthei, figura de la derecha moderada, que obtuvo un 13,9% y quedó en una posición incómoda para su sector. También se estancó el ultralibertario Johannes Kaiser, quien con el 13% no logró reproducir el crecimiento que se esperaba en una campaña dominada por el discurso de orden.

El tablero se movió rápido incluso antes de que el Servel difundiera los primeros resultados. Las cadenas de televisión, que procesan sus propios conteos preliminares, mostraban hasta entrada la tarde un escenario muy ajustado entre Kast y Matthei, casi un empate técnico que parecía anticipar tensión en la derecha.

Pero hacia las 19.30 la tendencia se inclinó con claridad a favor del líder republicano, consolidando su pase al balotaje y reforzando su narrativa de “recuperar la seguridad” como eje central.

Ese tema -la seguridad- aparece como el verdadero articulador de la campaña. Pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región, el aumento del crimen en los últimos años impulsó propuestas de mano dura, especialmente desde la extrema derecha.

Kast lo dejó claro al votar en Paine: pidió “unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos afligen” y remarcó que “la mayoría de las personas tiene miedo”. El oficialismo, por su parte, buscó equilibrar el diagnóstico sin abandonar la agenda social que caracteriza a su espacio.

La jornada electoral también estuvo marcada por gestos simbólicos. Jara votó pasado el mediodía en Conchalí, una comuna popular de Santiago, bajo un sol abrasador que contrastó con el tono sobrio de su mensaje.

El presidente Gabriel Boric, en cambio, apareció temprano en Punta Arenas, abrigado y con su clásica boina gris, acompañado por su hija Violeta, nacida en junio. “Estar votando con la Violeta y fortaleciendo la democracia es una alegría”, dijo, en un intento por transmitir cercanía en un momento en que su administración enfrenta desgaste.

Más de 15,6 millones de personas estaban habilitadas para votar en un comicio que también renovó la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Fue, además, la primera elección presidencial con voto obligatorio, un cambio que podría elevar la participación a niveles inéditos, entre el 85% y el 90%, muy por encima del 46% registrado en 2021.

Esa masividad, combinada con un electorado volátil y disperso, anticipa que la segunda vuelta será una disputa abierta, con un país que sigue buscando certezas en medio de un ciclo político impredecible.

Fuente: Diario El Sol