Elecciones en San Carlos y Tunuyán: ¿cuál es el panorama electoral y quiénes están en carrera?

Ambos municipios desdoblaron y tendrán sus PASO el próximo 30 de abril. Los nombres que suenan para las intendencias.

Si bien la decisión de desdoblar las elecciones en Tunuyán, estaba anunciada, ya que la mayoría de los municipios peronistas lo harán, sorprendió la decisión de San Carlos, gobernada por Rolando Scanio, quien pertenece al Frente Cambia Mendoza.

El cronograma electoral prevé las elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias para abril, pero los cierres de frentes electorales y candidaturas son en marzo: el 1° lo harán los frentes y el 11 deberán presentarse los precandidatos/as.

El mapa electoral o la información que circula en relación a las posibles candidaturas es compleja y muchas veces está repleta de rumores y posibles escenarios, más cercanos a las operaciones políticas que a la realidad en sí misma.

Tunuyán

Por ahora lo que se sabe en Tunuyán, es que el actual intendente, Martin Aveiro, no puede reelegirse porque la ley se lo impide, por lo que desde hace bastante tiempo viene posicionando a quien es hoy el presidente del HCD, Emir Andraos. Sin internas explicitadas públicamente, el Frente de Todos llevaría una sola lista, encabezada por el actual edil.

Por el lado del Frente Cambia Mendoza, el nombre de Luis López, actual concejal y ex director del Hospital Scaravelli, ya está lanzado a competir por la Intendencia. Tras su asunción en el HCD, el funcionario se vio envuelto en una polémica por ocupar dos cargos: como médico y edil; y finalmente confirmó que dejó su trabajo en la salud para continuar en la política.

Si bien en Tunuyán las fuerzas mayoritarias, peronistas y radicales, tienden a polarizar las elecciones, también aparecen algunos otros candidatos, incluso ex aliados de unos y de otros, que se muestran con posibles aspiraciones. Es ahí donde aparece el anuncio de un frente político lanzado entre Unidos por Tunuyán representado por Cristian Gotardini y quien fuera candidato a concejal, el Dr. Lucio Chávez, representante de Compromiso Federal, manifestando la intención de competir en las elección del 2023. En el mismo sentido, en algunas calles se pueden observar algunos carteles de Emanuel Méndez, quien se presenta como posible precandidato, pero lo haría dentro del Frente Cambia Mendoza, representando al PRO.

San Carlos

En el departamento de San Carlos, la elección es a priori un poco más compleja, dado que es el único departamento no peronista y del Frente Cambia Mendoza que adelanto los comicios. Esto abrió una incógnita sobre el futuro del Municipio gobernado por Rolando Sacanio y del espacio político que comanda Jorge Difonso, ya que su cercanía al Ministro de Economía, Sergio Massa, abrirían la posible salida del Frente Cambia Mendoza y su acercamiento al peronismo. Sin embargo, esto de concretarse, debería saberse antes del cierre de frentes previsto por el calendario electoral, ya que el Frente Cambia Mendoza estableció que el acta constitutiva del frente y de los partidos que lo integran será el 15 de Febrero con postergación hasta el 22, por lo que Unión Popular, el partido del actual diputado provincial, que integra hasta hoy el FCM, debería explicitar si está dentro o fuera.

Pese a esto, por ahora el candidato del oficialismo departamental sería el actual intendente Rolando Scanio, aunque, de permanecer en el FCM, algunas fuentes indican que debería competir en elecciones PASO con el radicalismo, encarnado en Silvia Cornejo, actual presidenta del partido centenario y hermana de Alfredo Cornejo, hoy ya precandidato a gobernador .

Por el lado del Frente de Todos, los escenarios no son más simples. La posible cercanía de Difonso y el Frente Renovador también abrieron una incógnita sobre cómo se conformara el espacio y quiénes son los posibles precandidatos y precandidatas a intendente. Los principales sectores del peronismo que se encuentran trabajando son: Unidad Ciudadana, representada por el concejal Juan Torres e integrado por sectores como La Martín Fierro, CTA La Barrial, UST, PM, La Colectiva, Protectora, etc; el sector del Movimiento Evita, liderado por la actual referente del PAMI, Lorena Martin; el sector de Raúl Américo Abraham, que tiene como concejal a Martín Ferreyra y siempre tuvo una posición más cercana al ejecutivo municipal; y finalmente el sector de la actual presidenta del Partido Justicialista, Noelia Ramírez. Todos estos sectores se encuentran trabajando en una mesa donde coordinan las principales acciones, pero no se sabe si eso significará que se construya una lista de unidad dentro del Frente de Todos. Por el momento los dos precandidatos posibles a intendente son el actual concejal Juan Torres y la referente del PAMI, Lorena Martin, aunque no se descarta otra posible figura que encabece la lista.

Finalmente, por fuera de los principales frentes se encuentran Nuevos Rumbos, que llevaría como candidato a Edgardo Abraham, y el Partido Verde, que en las últimas elecciones obtuvo una gran cantidad de votos, pero que por ahora no se sabe si su referente Marcelo Romano será precandidato a intendente o llevaran a otro nombre

Debuta la Boleta Única

Los dos departamentos del Valle de Uco, junto con otros cinco departamentos de Mendoza (Santa Rosa, San Rafael, Maipú, San Martín y Lavalle), harán debutar la Boleta Única en las elecciones PASO del 30 de Abril, lo que sin duda será una novedad en el sistema electoral de los valletanos y de la Provincia de Mendoza. Pero para saber cómo estarán conformados los frentes electorales deberemos esperar hasta el primero de Marzo, y para saber finalmente quienes serán los precandidatos y precandidatas, deberemos hacerlo recién el once del mismo mes.

El cronograma electoral del año 2023

• 30 de abril: PASO municipales.

• 11 de junio: PASO provinciales.

• 13 de agosto: PASO nacionales.

• 3 de septiembre: generales municipales.

• 24 de septiembre: generales provinciales.

• 22 de octubre: generales nacionales

• 19 de noviembre: eventual balotaje presidencial.