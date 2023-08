Elecciones PASO Nacionales 2023: perdí mi DNI, ¿puedo votar?

La Cámara Nacional Electoral explicó qué ante pérdida o robo del DNI se deberá realizar un trámite obligatorio. Conocé cuál es y hasta cuándo hay tiempo.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán este domingo 13 de agosto en todo el país, y para poder votar se deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en cualquiera de sus formatos habilitados. Es por esto que, ante el caso de que una persona que figura en el padrón electoral pierda o le roben el DNI, deberá realizar un trámite obligatorio para acreditar la situación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En su reglamento, el organismo aclara: “Si perdiste o te robaron el DNI no podrás emitir su voto, ya que no tendrás el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales”. Además, aclara que en caso de estar en espera de un nuevo ejemplar, el comprobante de documento en trámite no se considera probatorio de la identidad del elector, por lo que tampoco se podrá utilizar para votar.

De esta manera, el ciudadano que no tenga su DNI previo a las PASO y no tramitó una renovación “exprés” (que se obtiene en menos de 24 horas) antes del día de los comicios, deberá realizar un trámite para justificar su ausencia.

Qué trámite tengo que hacer si perdí el DNI

El trámite se deberá realizar dentro de los 60 días posteriores al robo o pérdida, ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. En este padrón -también fiscalizado por la CNE-, se deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación.

Para hacer el trámite y registrar la pérdida se deberá ingresar al sitio web https://infractores.padron.gob.ar/, y adjuntar número de DNI, género y distrito.

Qué documentos son válidos para votar

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Fuente: Ámbito Financiero