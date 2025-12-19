Electricidad: hoy habrá cortes de luz en Villa Seca, Los Árboles y Los Chacayes

Del departamento de Tunuyán.

Edemsa informó cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en tres zonas del departamento de Tunuyán.

Hoy

Tunuyán

– Entre calles Manzano Simón, Fernández, Paso de Los Andes y La Luz; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre El Manzano Histórico y La Quebrada; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

Sábado 20/12/2025

Tunuyán

– Entre calles Ricardo Videla, Méndez, Quintana y Ruta Provincial N°92 (ó Salatino); Colonia Las Rosas. De 9.45 a 12.30 h.

– Entre calles Sergio Cejas, Pedro Palacios, Mariano Moreno y Ruta Provincial N°92; Vista Flores. De 7.30 a 9.30 h.

San Carlos

– En Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Vilches; Chilecito. De 10.30 a 12.30 h.

– En calle Urzúa, hacia el oeste de Carril Casas Viejas. De 7.45 a 9.45 h.

Domingo 21/12/2025

Maipú

– En la intersección de calle Franklin Villanueva con Carril a Barrancas y zonas aledañas; Barrancas. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle El Álamo. En Los Nogales de Tupungato SRL; El Zampalito. De 8.00 a 11.00 h.

Tunuyán

– En calle Danti, entre Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.